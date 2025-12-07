Maniobra de “tijera” y exceso de velocidad: Fiscal revela la dinámica del choque que costó la vida a subprefecto de la PDI / Mario Vergara

El Juzgado de Garantía decretó medidas cautelares contra el conductor del camión responsable del accidente de tránsito que cobró la vida del subprefecto Rodrigo Carreño, jefe de la Brigada del Congreso Nacional de la PDI. En la audiencia de formalización realizada este domingo, el Ministerio Público imputó al chofer por los delitos de cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves, tras el siniestro ocurrido en Villa Alemana.

Pese a la gravedad de los hechos, el tribunal desestimó la prisión preventiva y ordenó que el imputado cumpla con arresto domiciliario nocturno. Adicionalmente, se establecieron las medidas de firma quincenal en la unidad de Carabineros de Casablanca y arraigo nacional, fijándose un plazo de investigación de 150 días para esclarecer todos los detalles del caso.

La dinámica fatal: “Efecto tijera”

El fiscal de turno, Fernando Márquez, entregó antecedentes claves sobre la mecánica del accidente. Según la investigación preliminar, el imputado conducía un tractocamión con semirremolque desde la ruta 60-CH hacia la ruta F-560. Fue en el kilómetro 18 donde, presuntamente por exceso de velocidad y falta de atención a las condiciones de la vía, perdió el control de la máquina.

Esta pérdida de control provocó una maniobra conocida como “tijera”, haciendo que el camión se cruzara a lo ancho de la calzada y bloqueara el paso. El vehículo conducido por el subprefecto Carreño fue el primero en encontrarse con este obstáculo, impactando sin posibilidad de evasión contra la cabina del camión y siendo proyectado posteriormente hacia un cierre perimetral.

Víctimas y heridos

El impacto resultó fatal para el oficial de la PDI, quien falleció en el lugar. En el mismo vehículo viajaba su hijo de cuatro años, quien resultó con lesiones de carácter grave, aunque afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. Un tercer automóvil también se vio involucrado en la colisión múltiple, aunque su conductor logró reducir la velocidad a tiempo, sufriendo solo lesiones leves.

El proceso judicial continuará durante los próximos cinco meses, periodo en el cual los peritajes de la SIAT de Carabineros serán determinantes para confirmar la responsabilidad penal del conductor profesional en esta tragedia.