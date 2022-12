Alcaldesa de La Pintana y desafíos en seguridad: “Estamos llegando tarde como Estado”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, ha sido catalogada como “un faro” en cuanto al rol del Estado en los territorios: el 4 de diciembre se inauguró, luego de tres años de trabajo, el nuevo Centro Polideportivo comunal, el que beneficiará a 60 mil personas. Meses atrás, cortó la cinta para un skate park. Es una de las estrategias para enfrentar la delincuencia y con ello, la crisis de seguridad que afecta al país. En ese contexto conversó la mañana de este miércoles con ADN Hoy.

“Hemos dicho que estamos llegando tarde como Estado”, diagnosticó tajante la alcaldea pintanita. Y luego prosiguió: “Construir casas de 12 metros cuadrados, de dos pisos, en los años 90, es una falta de amor en el diseño, en la planificación. En ese sentido, hay que ponerse las manos en el corazón cuando pensamos en hacer una ciudad o un barrio. Es muy distinto lo que se hacía antes a lo que se hace hoy: hoy vemos calles más anchas por exigencia de los vecinos”.

“En la comuna tenemos el crecimiento expansivo a futuro. Queremos que La Pintana del futuro no solo se construyan viviendas sociales, sino darles una oportunidad de integrarnos en la ciudad que salen de La Pintana y que quieran quedarse acá. Pero hay que cambiar la tipología de la vivienda. Hay que cambiar el concepto de las políticas habitacionales de la dictadura, donde se acumuló acá la pobreza que no querían otras comunas. Más allá de eso, no pensaron que ese pobre el día de mañana iba a tener hijos profesionales o se iba a comprar un auto. Ni siquiera tienen entradas para los autos”, agregó la edil antes de plantear una pregunta: “Es cómo la gente sobrevive. ¿Cómo se sueña en 12 metros cuadrados? Soñar es gratis, pero cuesta creer en el Estado cuando construyeron sin amor”.

En cuanto a la presencia del narcotráfico en las comunas, Pizarro aseguró que existe una disminución en los delitos de mayor connotación social, “pero es una cifra que no dice mucho, que no tiene que ver mucho con la normalidad. En ese sentido, han ido disminuyendo los homicidios, a la fecha hay 11 en La Pintana y en 2021 habían 14″.

La autoridad local apuntó a la inversión en el espacio público como una de las claves: el Polideportivo es un ejemplo, así también las luminarias en las calles “y en ese sentido ha ido también disminuyendo la violencia”.

“Creo importante también tener a los niños, niñas y adolescentes en espacios protegidos. Qué mejor con la inauguración del nuevo Polideportivo (…) En vez de estar parado en la esquina, es mejor estar nadando en una piscina temperada en invierno o verano. Ese es el camino. Creo que es muy necesario tapar los hoyos, hacer veredas, pero también este tema, donde le ofrecemos a la comunidad el que tengamos el día de mañana medalla de oro en judo, en kárate, en voleibol”, cerro.