José “Pepe” Mujica: “Estoy gastando los últimos cartuchos que me quedan para un mundo que no voy a ver”

Este martes, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica dictó la charla “Derechos Humanos y democracias contemporáneas”, en el marco de la inauguración del segundo foro de Derechos Humanos de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM), desarrollado en la Universidad de Chile este 6 y 7 de diciembre.

En la instancia, la rectora de la casa de estudios, Rosa Déves otorgó la medalla rectoral al exmandatario “por la significativa contribución al desarrollo de su país y de nuestro continente y por su liderazgo inspirador”.

Tras la entrega de este reconocimiento, Pepe Mujica expresó: “Yo en el fondo soy un paisano (…) una especie de terrón con patas, que tuvo la osadía, como muchos de esta América Latina, de soñar y de comprometerme con la lucha de un mundo mejor”.

Capitalismo y el “egoísmo humano bien encausado”

En ese sentido, y respecto al tema de su charla, exmandatario reflexión en torno al capitalismo y afirmó que “somos hijos de un proceso brutal que empezó alrededor del canal de la Mancha, lo que se llamó la era industrial”, el cual por medio del “egoísmo humano bien encausado” logró generar riqueza.

“Es el capitalismo que ha creado esta poderosa sociedad del conocimiento, tiene un lado flaco: no puede parar”, agregó el expresidente.

En esa línea, Pepe Mujica apuntó: “No hay crisis ecológica, hay una crisis política, no hemos podido acotar la civilización que hemos desatado, porque es más importante la acumulación”.

“El mundo progresa y ahora nos tenemos que bañar en jacuzzi con hasta 250 litros de agua y somos ocho mil millones, estamos locos (…) eso no es sostenible. Ustedes están haciendo una montaña con ropa en Atacama, hay pila de gente que pasa hambre y el 30% de la comida del mundo la tiramos”, ejemplificó a modo de crítica.

“Necesitamos cambios fuertes”

Bajo ese contexto, Pepe Mujica señaló que como humanidad “necesitamos cambios fuertes”. “Tenemos que pensar que los productos tienen que ser hechos, estudiados desde el principio en cómo se utilizan y en sus costo de reconversión, eso no debe ser un negocio de gente desesperada que anda buscando basura, debe ser un negocio próspero. Tenemos que hacer menos cosas para usar más”.

“¿La vida tiene algún sentido o vivimos solo porque nacimos? (…) si la vida se me va, en qué la gasto, he venido a sufrir arriba del planeta o a hacer una boca abierta, o por tener conciencia le voy a dar sentido a mi vida, y esto se lo grito a los jóvenes, porque rápidamente se les va a ir la etapa gloriosa de la juventud”, agregó la exautoridad uruguaya.

Con base en lo anterior, Pepe Mujica hizo un llamado a los jóvenes de Chile: “El mundo que tendremos será el mundo que seamos capaces de crear, de luchar por él, pero se necesita gente que se comprometa, que le dé causa a su vida”.

“En nombre de un supuesto progreso material tenemos que andar detrás de la chaucha y no tenemos tiempo para cultivar los afectos, ‘a mi hijo no le falta nada’, pero le faltas vos, quién dijo que los niños precisan solo juguetes, necesitan cariño también”, dijo el expresidente.

“Unión latina”

Debido a todo lo anterior y en miras al fortalecimiento de la democracia tanto nacional como latinoamericana, Pepe Mujica aseguró que los latinos “tenemos una responsabilidad histórica de unión”.

“No esperemos que el mundo nos regale la prosperidad, esa la tenemos que arrancar nosotros mismos”, aseveró.

“Estoy acá porque estoy gastando los últimos cartuchos que me quedan para un mundo que no voy a ver y luchando por la integración de nuestra América (…) No hay masa territorial de las dimisiones que tenemos, con un pasado reciente con ciertos valores comunes. Los del norte se llaman americanos, pero nosotros qué somos, nosotros no tenemos ni siquiera un nombre común, una bandera, un himno, porque si no tenemos símbolos cómo educamos a nuestro niños”, reflexionó.

Finalmente, acerca de la importancia de proteger a la “frágil democracia”, Pepe Mujica llamó a “pelear por mejorarla”.

“Hay que comprometerse con ella, porque es fácil criticar, pero si no hay compromiso de carne humana detrás de las ideas, no pasa nada”, cerró el expresidente de Uruguay.