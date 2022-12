Una acotada marcha se registró en horas de la mañana de este sábado, en Santiago Centro. La manifestación fue convocada por el “Movimiento Ciudadano Delincuencia Cero” y tenía como objetivo apoyar a las víctimas de la delincuencia en el país, junto con mostrar el malestar de esta situación a las autoridades.

Macarena García-Huidobro, vocera del movimiento, contó: “Estamos en contra de la delincuencia. Queremos lucha para que las autoridades nos escuchen. Estamos cansados: los ciudadanos tenemos miedo de salir a las calles, de sufrir encerronas, ser víctimas de portonazos y el Gobierno y las autoridades no están haciendo mucho. Nos sentimos tremendamente abandonados”.

La masa se congregó frente a la Biblioteca Nacional, en la Alameda, a la altura de la estación de Metro Santa Lucía, y tenía como destino La Moneda.

En concreto, García-Huidobro señaló que apunta a “que se les dé más autoridad a carabineros. Les han sacado atribuciones. Necesitamos que se aprueben proyectos de ley que duermen en el Congreso desde 2016 y serían muy importantes para terminar con la delincuencia”. En esa línea, apuntó a “bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes a 14 años”.

Entre los asistentes también estuvo el vocero del “Team Patriota”, Francisco Muñoz, conocido como “Pancho Malo”. “Es un llamado al Gobierno que la seguridad pública y la reinserción social no están funcionando”, dijo a los micrófonos de ADN. Luego agregó: “El piñerismo fracasado generó la inseguridad pública. No podemos endosarle al Gobierno actual ese problema, pese a que no es de nuestra preferencia”.