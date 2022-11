Un adolescente de 17 años se encuentra en riesgo vital en el Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, luego de haber sido baleado la madrugada del jueves en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho ocurrió poco después de la medianoche, en calle Nueva 1, en la Población Nueva Lo Ovalledor. Una vecina contó: “Anoche, alrededor de las 20:00 se escuchó un disparo y luego, como a las 00:00, vino la ráfaga. Fue como una guerrila. Se escuchaba de dos lados”.

“Se escucharon ráfagas, no eran pistolas normales. Fueron muchas. Todos despertamos y salimos, nos escondemos, incluso, porque esto ya es habitual. Imposible dar una cifra, porque fueron demasiado: más de 30, más”, agregó. otra.

La capitana de Carabineros, Nicole Bascur, relató más: “Carabineros toma conocimiento de un adolescente que habría sido herido a bala en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Su madre señala que momentos antes habría escuchado una cantidad indeterminada de disparos, siendo alcanzado por uno de estos su hijo. En estos momentos, el adolescente se encuentra en estado de gravedad en el Hospital Barros Luco. La totalidad de los antecedentes ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía Local de San Miguel”.

Al parecer, el joven habría salido a comprar comida rápida cuando fue impactado. Con todo, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones lidera las indagatorias.

La denuncia de los vecinos: “Acá no hay ley”

Los mismos residentes del sector contaron a ADN que Nueva Lo Ovalledor es una zona roja, pero pese a ello, contó una vecina, las “balaceras son lo que ocurre todas las noches. Tenemos dos bandas rivales y se agarran a balazos, no respetan a nadie. Hay quienes salen a trabajar temprano, otros que salen a trabajar de noche y ya estamos hartos. Llamamos a carabineros y no vienen. Estamos hartos. Llamamos a dirigentes de la junta de vecinos, tenemos plan cuadrante y nada. Acá no hay ley, nada”.

El miedo es un estado habitual, agregó otra. Luego, contó lo amenazante de la residencia: “Mi hija queda sola, que tiene condiciones especiales. Si hablo, sé que van a venir y saben que mi hija está sola”.

“Todos los días lo mismo. La policía no viene para acá. Vi un impacto de bala en mi auto. Ayer fueron más de 100 balazos. Terrible vivir así aquí”, añadió otra.