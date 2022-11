Antes de ser diputado, Andrés Jouannet fue intendente en la región de La Araucanía. Esa experiencia le permitió poner el viaje del Presidente Gabriel Boric a la zona en cifras, en conversación, la mañana de este jueves, en ADN Hoy:

“Necesitamos 600 nuevos carabineros. Tenemos 250 carabineros por turno en toda la macrozona sur. Estamos hablando de 4 provincias: Biobío, Arauco, Malleco, Cautín y la verdad es que insuficiente. Cada turno tiene 250 (funcionarios). (Hay) 1.400 carabineros destinados: hay 400 que están en medidas de protección. Nos quedan 1.000. Hay 200 y algo, más o menos, con permiso, licencias médicas, y nos quedan 750 a 800. Divídela por tres. Pido 200 y no menos que eso. Y lo digo porque alguna experiencia uno tiene. Me tocó asumir (la intendencia) cuando se quemaban todos los días camiones en las autopistas y nosotros resolvimos ese problema. Lamentablemente, (en las últimas horas) quemaron una iglesia en Selva Oscura”.

En octubre, viajaron la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. “Pero cuando las cosas se hacen bien, nadie sabe, porque así tiene que ser. (Tohá) se reunió con todos los parlamentarios. Con la ministra Uriarte estuvimos cinco horas en una casa, sin seguridad, conversando con todos los diputados, en una reunión de trabajo”, recordó el parlamentario de Amarillos por Chile.

Así las cosas, con esa cercanía es una sorpresa para el congresista el despliegue de seguridad por la visita del Mandatario: “Me parece extremo, mucho. Me parece muy mal. Es el Presidente, el jefe de Estado, lo respetamos, le dimos todo nuestro respaldo (…) Lo de hoy me parece extremo, porque no estamos en una zona de guerra. Eso es ratificar lo que algunos colegas señalan, que hay una guerra. Yo creo que no hay una guerra”.

Jouannet aseguró que fueron dos meses de preparación. Eso contravendría las recomendaciones que la bancada de La Araucanía le habría dado: “El Presidente tiene que dar otra señal, entonces eso (la preparación en seguridad) demuestra que no están dando el tono, porque creo que es otra la idea para La Araucanía”.

“El Presidente tiene que dar una agenda de seguridad robusta, pero también tiene que llevar un sentido de esperanza, que es lo que le pedimos nosotros, si por eso no entendíamos por qué no iba. Creo que se demoró mucho. Hemos dicho que el Presidente tiene que entrar por la puerta ancha, pero no lo está haciendo, primero, porque va a estar todo el día en helicóptero, no va a andar por la ruta (…) Todos debemos contribuir a mejorar el clima acá porque en La Araucanía no hay una guerra; lo que tenemos son grupos de tipo terrorista y delictuales, bandas criminales, que lo hacen es crimen organizado y terrorismo y frente a eso, el Estado tiene herramientas y tiene que dejar que esas herramientas funciones y legitimarlas política y legalmente”.

🎙 EN VIVO | En #ADNHoy Andrés Jouannet (@AndresJouannet) por viaje de Boric a La Araucanía: “Lo que no tenemos, tras 8 meses, es un plan. Es verdad que se heredó de antes, queremos ayudar (…) El estado de excepción funciona, pero es insuficiente” 📻 https://t.co/8szv34JQPF pic.twitter.com/3QitFS2Yei — Radio ADN (@adnradiochile) November 10, 2022

El fondo del mensaje del parlamentario es la ausencia de una estrategia: “Formemos un contingente que se dedique exclusivamente a la violencia rural. No pido que sea mañana, pero que tengamos un plan. Lo que no tenemos en 8 meses es un plan. Es verdad que se heredó de antes, pero ya llevamos 8 meses y nosotros queremos ayuda”.

De lo anterior, pone algunas propuestas: “Estamos hablando de la región más pobre de Chile: de las 10 comunas más pobres del país, siete están en La Araucanía. Estamos hablando que el 80% de nuestro gasto bruto anual que se gasta en la Araucanía viene del Estado. En ninguna región pasa eso. Nosotros dependemos y vivimos del Estado, fundamentalmente por las condiciones de pobreza y porque nadie invierte en La Araucanía. Y nadie invierte, en una región que pudiera ser próspera, porque el cambio climático nos favorece, porque nadie va a invertir en una región donde hay los niveles de violencia que tenemos. Al final, ese es el tema de fondo. Lo que pedimos al Presidente fueron medidas de fondo”.

Boric viajó con Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, y Ana Lya Uriarte. El asfaltado de carreteras no es una única solución, dijo Jouannet: “Necesitamos invertir US$1.000 millones extra, pero con capacitación y transferencia tecnológica, para no botar la plata, porque es la única forma de salir de la pobreza”.