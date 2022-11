Un decreto emanado desde el ministerio de Medio Ambiente y aplicado por la aduana mantiene en duda la importación de cualquier neumático nuevo o vehículo montado sobre estos para el próximo año.

La nueva exigencia obliga a los importadores a presentar una declaración jurada que garanticen que cuentan con un sistema de gestión autorizado para reciclar los neumáticos.

Por su parte, Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) remarcó “será inviable cumplir con dicho requisito reglamentario”, debido a que no existe ningún sistema de gestión colectivo, sino solo algunos sistemas “individuales” a los cuales este sector no puede acceder.

Y profundizan que hasta la fecha no hay alguno de los importadores que hayan cumplido con el primer trámite que es contar con la autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Para cumplir los siguientes pasos en el ingreso de los vehículos, deben esperar el pronunciamiento del TDLC y solicitar personalidad jurídica en el ministerio de Justicia, y finalmente acudir al ministerio de Medio Ambiente y con ello articular las gestiones de manejo de los residuos.

Según lo que se proyecta hasta el momento, las empresas importadores de neumáticos y vehículos todavía no han cumplido con lo que se les exige, por lo que para el próximo enero 2023 Aduanas no permitiría el ingreso de estos al país.

De esta manera, se pone en riesgo que entren al país al menos 335 mil automóviles, 12 mil camiones, tres mil buses y más de seis millones de neumáticos para reposición.