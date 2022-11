“Mi hijo está pasando hambre”: vecina de Maipú relata dura situación económica en pleno despacho de matinal

La mañana de este miércoles una vecina de Maipú fue parte de un despacho del matinal de Chilevisión entre lágrimas, en donde relató la preocupante situación económica que vive ella y su hijo.

En detalle, a eso a las 10:30 horas de la presente jornada y mientras el periodista de Contigo en la mañana, Juan Pablo Queraltó se encontraba realizado un despacho desde la comuna capitalina, Yolanda se tomó los micrófonos para narrar su historia.

¿Qué dijo la vecina?

“Estoy desesperada. Yo tenía un permiso —hace ocho años— acá en la plaza con mi hijo para vender sopaipillas, y desde que entró este nuevo alcalde (Tomás Vodanovic), la ordenanza municipal me quitó mi patente y no hallo qué hacer y estoy desesperada”, relató la mujer.

“Hoy le tengo que dar fideos a mi hijo, no tengo para comprarle su leche, tengo deudas en el banco, me van a quitar a lo mejor mi casa, debo el agua, la luz”, indicó Yolanda, madre de Eduardo de 37 años, afectado por una parálisis.

“Eduardo tiene que tener alimentaciones especiales (…) Estos 37 años he tenido que trabajar de lunes a domingo”, dijo.

En esa línea, la mujer sostuvo: “Estuve yendo a Santiago a trabajar, a vender unos dulces, y yo me siento miserable porque tengo mi patente pagada hasta fin de año y la gente me miraba y le tiraba unas chauchas a mi hijo. Eso no es digno porque yo tengo mi permiso”.

“Yo he hablado con el alcalde, lo he perseguido. Yo no quiero hablar mal de él, porque yo sé que él está ordenando la comuna, pero a mí la secretaria me ha echado como perro. Yo vivo con mi hijo, soy sola, no tengo marido”, complementó Yolanda.

“Nunca me han querido dar una hora con él y lo he buscado a escondidas, lo he perseguido por las poblaciones y le digo que estoy desesperada, que no sé qué hacer, no puedo sacar a mi hijo (que se moviliza en silla de ruedas)”, expresó.

Comunicación con el municipio

En ese sentido, la vecina de Maipú manifestó: “La vida de andar mendigando una moneda no es digno para ninguna persona y yo hace tiempo vengo diciendo que estamos pasando necesidad y mi hijo está pasando hambre”.

Finalmente, previo a finalizar el despacho, Juan Pablo Queraltó confirmó que desde la producción del matinal se contactaron con la municipalidad y afirmaron que se comunicarán con Yolanda para estudiar su caso.