Presidente Boric anuncia nuevo plan de fortalecimiento para la educación rural

Este martes, en medio de la inauguración del mural en honor a Gabriela Mistral en el Museo de la Educación, que fue donado por la embajada de México en Chile, el Presidente Gabriel Boric anunció un nuevo plan de fortalecimiento de la educación rural a lo largo del país.

En la instancia participaron además, Irina Karamanos y Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente de México, Andrés López Obrador y el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entre otras autoridades.

En detalle, el mural es un réplica de la obra del muralista mexicano Roberto Montenegro, titulado “Personajes de la historia: La poesía, Retrato de personajes o Rito cristiano, Gabriela Mistral, Berta Singerman” y que originalmente se encuentra ubicado en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública de México.

“Cuando el 11 de marzo llegamos a La Moneda, estaba Beatriz Gutiérrez y le dije ‘este año se cumplen 100 años de la partida de Gabriela a México‘ y me empieza hablar de Gabriela con tremenda pachorra y conocimiento y le digo ‘porque no hacemos algo’ y en ese momento me dijo ‘ten cuidado con lo que deseas porque se puede volver realidad'”, explicó el Mandatario respecto al nacimiento de esta obra.

“Ese es parte del espíritu que tenemos que tener y se lo digo también a nuestro colaboradores, desear y hacer, que no quede solamente en los desafíos”, agregó el Jefe de Estado.

Anuncio de plan de educación rural

En esa línea, el Presidente Boric señaló: “Recordar el trabajo de Gabriela es hacernos cargo de la educación hoy, ella decía ‘el futuro de los niños es hoy’ y una cosa que hemos dejado de lado en Chile y que nos recuerda la estancia de Gabriela en México, es la ruralidad y en particular la educación rural”.

Debido a lo anterior, el líder de Gobierno señaló que el Ministerio de Educación se encuentra trabajando en un plan de fortalecimiento de la educación rural en el país, que lleva el nombre de Gabriela Mistral, con el fin de “implementar un conjunto de iniciativas en beneficio de 280 mil estudiantes y más de 30 mil docentes”.

“En este programa hemos incluido medidas orientadas a mejor el transporte escolar, la infraestructura de escuelas y el fortalecimiento de la educación técnico-profesional rural, entre otras”, complementó.

Finalmente, el Presidente Boric anunció que su par de México, Andrés López Obrador, por medio de una carta, lo invitó a una visita de Estado a la nación norteamericana.