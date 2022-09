En el contexto de las Fiestas Patrias, hasta el domingo se habían registrado 572 accidentes de tránsito en todo el país, según información de Carabineros. Este lunes 19 de septiembre, feriado por las Glorias del Ejército, se espera que a la región Metropolitana ingresen 170 mil vehículos. Y si bien las proyecciones han estado por debajo de lo estimado por parte de las autoridades, las medidas para tránsito expedito en todo el territorio se han mantenido. De ello conversó con ADN el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García.

“El principal factor de congestión en nuestras carreteras son los accidentes. Incluso el más pequeño accidente genera una congestión para atrás muy grande. Por lo tanto, las medidas de seguridad, evitar accidentes, no es solamente para una sola familia, sino para una gran cantidad de gente que viaja este fin de semana. Mantener distancia del vehículo de adelante, no andar a exceso de velocidad, no tener conductas temerarias yendo por la berma o zigzagueando, nada de eso le va a hacer ganar minutos significativos. Lo único que va a hacer ganar es perjudicar la tarde para otros e incluso perder la vida”, acotó el secretario de Estado.

Sobre los decesos, señaló que el número ha sido, hasta ahora, “muy significativo”. Por lo mismo, las medidas para un diluído tránsito en rutas y carreteras. “Además de las medidas que estamos tomando, como el 3×1 o el peaje a ‘luca’, y todas las medidas de seguridad que hemos implementado, claramente necesitamos una responsabilidad de parte de los conductores, porque un accidente empaña a las Fiestas Patrias, empaña a las familias chilenas que quieren disfrutar y por supuesto, una pérdida de vidas humanas siempre es algo muy triste para el país”, dijo García.

La Ruta 5 y la Ruta 68, en dirección a la capital, tuvieron peaje a $1.000 hasta las 13:00. A ello se suma la prohibición de tránsito de camioneros durante el día. Todas estas decisiones debiesen ayudar a aliviar la congestión, según precisó el ministro: “Según las proyecciones que tenemos, tendremos un flujo importante de vehículos entre las 18:00 y las 21:00. Hay un 15% menos de vehículos que han vuelto durante el domingo”.

Hasta las 10:00 de este lunes habían retornado a la capital 285 mil vehículos. La clave estará en una mayor distribución del tránsito.