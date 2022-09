Este lunes 19 de septiembre, día de las Glorias del Ejército, se llevó a cabo en la explanada del Parque O’Higgins la tradicional Parada Militar, la primera tras dos años de pandemia y también la primera que encabeza el Presidente Gabriel Boric.

Tras autorizar la presentación de las fuerzas de orden y tomar la clásica chicha en cacho del Club de Huasos Gil Letelier, el Presidente, junto a otras autoridades de gobierno, además de diputados y senadores, se refirió las manifestaciones de un pequeño grupo de asistentes que, sin embargo, llamó la atención de los convocados al evento.

“Para mi no ha sido difícil (lidiar con las manifestaciones). Me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre, yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida. Por lo tanto, no tengo problemas con que, quienes no están de acuerdo con nosotros, expresen su opinión. Les pido nomás que no le falten el respeto a las instituciones de la patria: el Ejército, las Fuerzas Armadas, Carabineros y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar que creo que ha estado a la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos. Por mi parte, ningún problema: feliz y orgulloso de lo que estamos haciendo”, señaló el Presidente.

Sintiéndose “muy orgulloso de poder representar a los chilenos”, el Mandatario destacó que en esta oportunidad “hay un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza y me parece que es un acto que enaltece la historia de la patria y la república. Cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a los eventos republicanos que nos hacen ser parte de una misma sociedad. Eso hay que valorarlo, destacarlo y sobre todo, cuidarlo”.

Viaje a Estados Unidos

En las próximas horas, el Presidente viajará, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a Estados Unidos para participar de la sesión número 77 de la asamblea de las Naciones Unidas.

Sobre el mensaje que transmitirá, Boric adelantó: “Vamos a dar cuenta del momento en el que está Chile, de cómo hemos ido cambiando, evolucionando como sociedad, de los problemas que hemos enfrentado. Voy a dar cuenta también de nuestro compromiso irrestricto al respeto a los derechos humanos en todas partes del mundo. Y por cierto, nuestro compromiso con el respeto a los tratados internacionales”.

“Creo que es importante dar cuenta al mundo qué es lo que ha sucedido en los últimos años en Chile: el estallido social, el proceso constituyente, el plebiscito de hace un par de domingos y cómo este proceso sigue y qué aprendizaje podemos sacar de ahí para fortalecer, no solo la democracia en chile, sino la democracia también en todos los países del orden”, concluyó.