Héctor Llaitul desata controversia tras reconocer robo de madera: “Recuperamos para tener recursos”

Una vez más, las declaraciones de Héctor Llaitul desatan la controversia en el mundo político: ahora se conoció que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco -CAM- reconoció el robo de madera para “tener recursos”, aunque aseguró que no forma parte de las “mafias” que se dedican a estos ilícitos.

Recientemente se difundió un video en el que aparece el dirigente mapuche en una exposición que data de junio, específicamente la presentación de la versión extendida de un libro llamado Chem ka Rakiduam, que significa “Acción y pensamiento”. La obra habla de la historia de la CAM y fue exhibida en un centro comunitario de Lo Hermida.

Las declaraciones de Llaitul señalan que “efectivamente recuperamos madera” para “tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche”. Además, afirma que se busca contar con “los fierros y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”.

No hay diálogo con el Gobierno

Además de hablar del robo de madera, Llaitul subrayó que desde la CAM no hay condiciones para el diálogo con el Gobierno. Ello, en consideración a las políticas que ha llevado adelante la ministra del Interior, Izkia Siches, respecto de la seguridad y la integridad en la macrozona sur.

“Si leen el libro van a entender el porqué de nuestra postura de no dialogar, porque nuestra postura es que nosotros estaríamos dispuestos a conversar, pero de los temas fundamentales e importantes para nosotros: de territorio y autonomía. Pero no vamos a ir a conversar cuando nos dicen cuáles son los puntos. Más miseria, más asimilación, ahí no vamos a ir a conversar“, expresó Llaitul.

“Si este Gobierno quisiera destrabar el conflicto, tendría que conversar con los actores que están en el conflicto. Sin embargo, ya empiezan a determinar que no van a conversar con nosotros. Nosotros ya lo sabíamos, y nos adelantamos. Y dijimos: no hay condiciones para el diálogo“, sentenció Héctor Llaitul.