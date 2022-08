Tren de Aragua: fiscal regional de Arica y Parinacota afirma que agrupación “está en proceso de rearticulación”

Preocupación generaron las presuntas amenazas de la banda delictual internacional del Tren de Aragua contra funcionarios de Carabineros en la región de Arica y Parinacota para que los uniformados dejen de operar en el sector del cerro Chuño.

Ante esta situación, el fiscal regional de Arica y Parinacota Mario Carrera sostuvo que hubo una sobrerreacción por parte de Carabineros, afirmando a su vez que la célula de esta agrupación ilícita en la región había sido “desarticulada“. Sus dichos no pasaron desapercibidos y el gobernador regional Jorge Díaz los tildó como “imprudentes”.

Fue el propio fiscal Carrera quien volvió abordar esta materia en ADN Hoy, afirmando que “se cortó parte de la respuesta que di, porque en los términos que fue mencionado esta habría respondido lo mismo que el gobernador Díaz”.

“Cuando hablamos de desarticulación, hablamos de una foto del momento. Lo que se omitió en lo que dije es que por la posición geográfica que tiene Arica, y por la forma de operar de estos grupos criminales, no cabe duda de que están en proceso de rearticulación. No creo que haya discordancia con lo que dije (…) Pero eso no quiere decir que se haya acabado el fenómeno”, agregó.

Asimismo, el fiscal regional sostuvo que tanto el Ministerio Público, policías y el Gobierno se encuentran alertas a los movimientos de la agrupación ante su forma de actuar en el continente. “Hay que ver cómo han actuado en otros países, por eso que la Fiscalía, policías y el Gobierno están alerta”, indicó.

“No es casualidad que solo este año se haya asesinado a tres fiscales en Latinoamérica, entonces tenemos la obligación de estar preparados”, detalló.

En ello, el persecutor de Arica y Parinacota manifestó que “nosotros no hemos sido amenazados, pero sin perjuicio de ello estamos alerta. Hemos redoblado nuestras medidas de seguridad, nuestras rutinas, hemos cambiado varias cuestiones porque consideramos que esto hay que tomárselo en serio, y si queremos seguir avanzando debemos cuidar a nuestro personal. No tenemos que esperar a que ocurra un primer hecho para comenzar a reaccionar”.

Extorsión a comerciantes

El fiscal regional también abordó las denuncias por presuntas extorsiones por parte del Tren de Aragua hacia comerciantes de la zona, explicando que “por la forma y dinámica, uno tiende a pensar que, en principio, no responde a la forma de operar del tren de Aragua. Pero acá no hay que sacar conclusiones sin investigación”.

Por ello, Mario Carrera hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de hechos. “Hemos tenido más de 25 denuncias por este tipo de extorsión, y hago un llamado a las personas afectadas por estos hechos a denunciar, porque esto nos permite ir cruzando teléfonos, ver antenas, ver si son llamadas del extranjero o de dónde están proviniendo este tipo de situaciones”, declaró.

“De estas 25 denuncias, ninguna pasó más allá, todas quedaron en una llamada, pero eso no quita lo riesgoso, por eso hay que investigar todas las denuncias”, afirmó.

Más cuerpos en Cerro Chuño

Finalmente, el persecutor de Arica y Parinacota no descartó la presencia de más cadáveres en el sector de cerro Chuño, lugar donde en el pasado mes de junio se llevó a cabo una importante operativo en el que terminaron detenidos 17 miembros del Tren de Aragua, y donde se halló un cuerpo.

“Nosotros fuimos con maquinaria pesada porque pensábamos que había mas cuerpos. Encontramos uno efectivamente, pero ¿por qué sabíamos que habían o que podría haber más cuerpos? porque están las grabaciones (de un celular). Sabemos que hay personas enterradas en algún lugar, y que no las está buscando nadie, son como víctimas fantasmas, porque también son personas que ingresaron de forma ilegal al país, por lo tanto no hay nadie aquí buscándolos o algún familiar que haya puesto una denuncia por presunta desgracia. Los únicos que estamos tratando de averiguar dónde pueden estar esas personas somos nosotros, las policías y la fiscalía”, aseveró.

“Esto demuestra el actuar violento de estos sujetos, porque por un lado les permite crecer muy rápido, pero también es su debilidad, porque su actuar violento va dejando huellas muy obvias y que nos permiten dar golpes como los que hemos dado. No es casualidad que en una sola causa tengamos más de 30 personas formalizadas, pero no sabemos cuántos más vayan a haber o cuántos más llegarán”, cerró el fiscal.