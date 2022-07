Pablo Urquízar: “La sensación que queda es que no se quiere investigar a Héctor Llaitul”

“Este no es un Gobierno que vaya a perseguir las ideas”. Con esas palabras, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, justificó que el Ejecutivo decidiera no querellarse contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Las declaraciones que dio la autoridad a CNN se enmarcan en una entrevista del vocero de la organización a Werkén en la que aseguró que “vamos a canalizar la violencia por el sabotaje”, descartando atentados contra las personas.

En entrevista con ADN Hoy, quien fuera coordinador de seguridad de la macrozona sur en la pasada administración, Pablo Urquízar, destacó que “hay una inacción completa del Estado, eso es evidente”, pero que esto va más allá del actual Presidente Gabriel Boric. “Es el Estado en su conjunto”.

“La gente se pregunta qué está pasando que el Estado no está actuando contra aquellos que ejercen la violencia como método de acción política, traduciéndose en daños y afectaciones graves físicas y psíquicas contra familias mapuche y no mapuche de la zona sur”, agregó.

Antes de las declaraciones de Jackson, el fiscal nacional Jorge Abbott había sostenido que para poder investigar bajo la ley de seguridad del Estado a Llaitul, se requería una denuncia o una querella por parte de La Moneda.

“Hay una contradicción entre el Ministerio Público y el Gobierno”, resaltó Urquízar. “Obviamente hay una problemática que no está dando el ancho. Se necesita un Estado a la altura que vea al enemigo común, que no es de izquierda ni derecha, ni mapuche ni no mapuche, el enemigo común es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.

El abogado añadió que “desde el punto de vista político, la sensación que queda es que no se quiere investigar a Héctor Llaitul, esa es una realidad”, pero que existen investigaciones en curso desde el gobierno de Sebastián Piñera en las que se presentó una querella por asociación ilícita terrorista contra la CAM -donde está imputado Llaitul- y una por ley de seguridad del Estado contra el propio líder de la orgánica.

“Lo que corresponde es que el Estado accione contra quienes están cometiendo violencia, alentando el narcotráfico y el terrorismo”, puntualizó.