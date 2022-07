Presidente del TDLC llama la atención en plena audiencia a abogado por no usar corbata

En medio de un alegato entre los canales televisivos y la FNE, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Nicolás Rojas Covarrubias, llamó la atención del abogado representante de TV+, Mario Bravo, por no usar corbata durante la audiencia.

“Nuevamente consulto al señor Bravo por qué no está cumpliendo con las reglas mínimas de formalidad que deben tenerse en una audiencia de un organismo jurisdiccional en cuanto a su presentación personal”, dijo el presidente del TDLC.

“Yo, presidente, me preocupé especialmente de mi presentación personal hoy día. Con su chaqueta, con un chaleco a tono, la camisa. No es mi intención bajo ninguna circunstancia faltarle el respeto a este tribunal. Y eso quiero dejarlo súper claro”, contestó el Mario Bravo, quien ha hecho gran parte de su carrera en Conadecus.

Sin embargo, la respuesta del abogado de TV+ no fue suficiente para Nicolás Rojas, quien volvió a criticarlo. “Mire señor Bravo, las teñidas formales en Chile incluyen corbata todavía. Al menos en las actuaciones ante un organismo jurisdiccional. Le cedo la palabra“, sostuvo el presidente del TDLC previo a dejarle a Mario Bravo entregar su argumentación sobre el caso en cuestión.

EL NUEVO PRESIDENTE DEL TDLC “exige” FORMALIDAD al abogado Mario Bravo, “Póngase Corbata” creí q habíamos superado esas humillaciones! Esperaríamos un cambio d eficiencia d este tribunal, más que exigir formalidad de tiempos añejos! Nuestro presidente @gabrielboric no usa corbata pic.twitter.com/DkMf45StG6 — Gianina Figueroa Ipinza (@Gianinafigueroa) July 13, 2022

¿Qué dijo Mario Bravo sobre los dichos del presidente del TDLC?

El abogado que durante los alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue cuestionado por el presidente del organismo jurisdiccional por no usar corbata, habló con ADN sobre lo ocurrido y expresó sus sentires tras la audiencia.

Mario Bravo aseguró que nunca antes le había pasado así, y que suele usar corbata “especialmente en la Corte Suprema”. Además que dio a conocer las razones de por qué ha dejado ocupar ese accesorio en su vestimenta. “Hace mucho tiempo que no lo hago. Me es muy incomodo“, afirmó.

En la ocasión, el abogado también señaló que al inicio de los alegatos, el presidente del TDLC ya había hecho mención a su no uso de corbata de manera indirecta. Sin embargo, le bajó el perfil al asunto.

“En todo caso este incidente no significó ningún menoscabo para mí. Y entiendo, lo más importante, no determinará en caso alguno un perjuicio para mis representados. Lo que resuelva el TDLC no se verá en caso alguno alterado por este episodio“, declaró Mario Bravo.

¿De qué era la audiencia?

Este martes 12 de julio la FNE presentó su propuesta para la medición de rating. El ente fiscalizador propone que las empresas armen un organismo técnico e independiente, además de sin fines de lucro, que esté a cargo de la gestión de la contratación y administración de estos servicios.

Así, de esta manera, este nuevo ente intermediará entre el proveedor y todos los interesados en el servicio. A causa de esto, en vez de ser solo los seis principales canales lo que estén involucrados, será toda la industria la que formará parte del funcionamiento y de lo incumbente al servicio que entregue este organismo.

Los canales en la audiencia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, manifestaron sus posturas al respecto de la propuesta de la FNE. La Red y por sobre todo TV+ se mostraron más favorables a la creación de este nuevo organismo técnico e independiente.