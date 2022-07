A un año de que la gran mayoría de los 345 alcaldes y alcaldes, y 2.252 concejales asumieran el cargo, el Consejo para la Transparencia (CPLT) identificó que existen incumplimientos a la Ley del Lobby en 57 municipalidades del país, particularmente en 174 concejales y un alcalde.

El deber de los concejales y el alcalde es informar al CPLT que son “sujetos pasivos” de lobby, a fin de que el mismo Consejo pueda publicar esa información en el portal Infolobby, una formalidad a la que las autoridades están obligadas para así poder concretar las solicitudes de audiencia y registros de agenda pública.

En el desglose del universo de concejales que no han dado cuenta al CPLT se identifica a un grupo mayoritario de 138 concejales que no tienen registro previo; y otros 36 que “debiendo haber actualizado su información no lo han hecho, lo que implica igualmente que no pueden recibir audiencias ni contar con registros de agenda pública”, según señalaron desde la misma entidad. En esta categoría también se encuentra el alcalde con información desactualizada y por ende, no vigente para este periodo.

“Tenemos una ley que es bastante respetada, pero que tiene un bajo nivel de cumplimiento. Ese es un problema endémico de Chile: leyes que se ven bien en el papel, pero que en la práctica no operan. Además, hay poca capacidad de fiscalización, generándose una práctica muy compleja de pérdida de respetabilidad del sistema legal. Y ello diciendo a la ciudadanía que hay una ley que lo resuelve”, señaló el presidente del CPLT, Francisco Leturia.

Así, dada la desactualización, “cualquier reunión con asociaciones, fundaciones, o cualquier organización que hayan sostenido estos concejales, quedan al margen de la ley y es una situación que debe corregirse a la brevedad”, explicó Leturia.

La Contraloría ya ha tomado conocimiento de esta situación, así como también las municipalidades donde se desempeñan los funcionario.

Los “sujetos pasivos” acorde a la Ley de Lobby son un grupo de funcionarios y/o autoridades, entre ellos alcaldesy concejales, que deben ingresar y gestionar sus registros de agenda pública, los que contemplan: audiencias, viajes que realizan y donativos.