Ximena Rincón sostiene que un Apruebo a la nueva Constitución, por parte del Presidente Boric, difícilmente va a permitirle ejecutar su programa

Este martes la senadora Ximena Rincón anunció públicamente que va a rechazar la propuesta de nueva Constitución, en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“He estado siguiendo la discusión, el proceso, he revisado el texto y llego a la convicción de que este no es un buen texto para nuestro país sin perjuicio de compartir muchas cosas que el texto tiene”, dijo Rincón en La Prueba de ADN.

“Me encanta que se consignen los derechos sociales pero no me parece que sea ni bueno ni razonable, por un lado, que no sepamos cómo los vamos a financiar pero, por otro lado y más grave, que en vez de otorgarle a todos los derechos sociales derecho al recurso de protección, lo eliminemos para todos“, agregó la senadora sobre los motivos por los que irá por el Rechazo.

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) además agregó que no le gusta que se politice el Poder Judicial “con un consejo de la justicia que va a evaluar a los jueces y que, además, va a estar definido políticamente”.

Rincón también sostuvo, entre los argumentos que tiene para votar Rechazo, le preocupa “que se eliminen herramientas para los temas de seguridad como el estado de excepción. Creo que eso no es bueno, es temerario y obviamente deja desarmado a quien gobierna y a la ciudadanía”.

Senador Huenchumilla y posición de la DC ante el plebiscito

Sobre opinión del senador Francisco Huenchumilla, quien sostuvo que le “parece impresentable que la DC aparezca unida con la derecha por el Rechazo”, la senadora Rincón indicó que lamenta que señale aquello “porque lo que estamos votando es si nos parece bien o no el texto de la constituyente del año 2022. No estamos votando una posición política, no estamos votando ni con la derecha ni con los comunistas, estamos haciendo una reflexión de un texto constitucional que se nos propone“.

Mientras que sobre la decisión que tome la DC en la junta nacional del partido que se realizará este miércoles, Ximena Rincón planteó que “le gustaría que se permita la libertad de acción para que ambas opciones se puedan expresar“.

“La DC está llamada a dar altura a este debate, a permitir que todos se expresen y a no tratar de imponer una mirada”, subrayó Rincón.

Carta de Ricardo Lagos

Sobre la misiva que el expresidente Ricardo Lagos compartió este martes, en la que no explicita si votará Apruebo o Rechazo, Rincón sostuvo que “Es bastante claro al decir que este texto no logra unir a todas y todos los chilenos y que tiene temas que deben ser reformados“.

“A los grandes líderes, a los estadistas como el expresidente Lagos no se les puede pretender encasillar en una u en otra posición”, planteó la Senadora.

Presidente Boric y su posición ante el plebiscito

La senadora Ximena Rincón también tuvo palabras para la postura del Mandatario ante el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“¿Qué pasa con un Presidente de la República que presenta una reforma tributaria que no propone una lógica que haga que los que más tienen paguen y afecta a la clase media, a aquellos que podrían acogerse a exenciones que les beneficie y que los está dejando fuera de aquello? (…) al final termina, lamentablemente, vinculado a esta constituyente que está cargada de una mirada y no piensa en cómo unir a todas y todos. (El Presidente) dice una cosa, al día siguiente dice otra (…) un Apruebo que difícilmente va a permitir ejecutar su programa, sino que más bien nos va a arrastrar a una división del país sin lograr construir esa mirada compartida”, puntualizó Rincón.