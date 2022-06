Trabajadores Contratistas del Cobre y paro nacional en Codelco: “Ventanas no es el foco contaminante que ellos dicen”

El presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre (CNTC), Luis Núñez, conversó con La Prueba de ADN sobre el paro nacional de Codelco.

Duranta las últimas semanas la agenda ha estado marcada por el cierre de la fundición Ventanas, lo que que ha generado diversas reacciones de diferentes sectores.

Entre las consecuencias más destacadas y noticiosas está la manifestación y suspensión de actividades por parte de los trabajadores de la empresa estatal.

Frente a esto, Núñez explicó que como Coordinadora se adhieren al paro evitando que se realicen trabajos. Todo esto bajo un contexto de solidaridad con División Ventanas.

La postura de los trabajadores

Núñez, en representación de los sindicatos que encabeza en su rol, apela a una mala decisión por el cierre de la fundición. Aseguró que no hay razones de peso. “El Gobierno no quiere ver las respuestas técnicas que están en la mesa. Codelco Ventanas no es el foco contaminante que ellos dicen“, dijo.

“Cumplen todas las normas y eso está reconocido por las ministras de Minería y de Medio Ambiente”, aseguró el dirigente de la CNTC. Esto, a pesar de las versiones oficiales.

Según declaró, los ministerios no cuentan con los documentos y pruebas para fundamentar el cierre. Fue enfático en decir que “esos datos no existen”.

“La división Ventanas tiene más de 500 fiscalizaciones y han salido todas bien (…) no se entiende cómo, caprichosamente, están diciendo que es el foco contaminante“, reiteró.

“Aquí hay un negocio”

Tras la decisión, los trabajadores de Codelco han buscado respuestas y plantean una hipótesis que apunta a una intención con trasfondo económico. Esto sería buscado principalmente por los propios directivos de Codelco, incluso sin importar los efectos que esto traería para el Estado Chileno.

“Se viene dando hace años. No quieren fundir cobre en Chile. Quieren vender el concentrado (…) eso va a traer un daño económico para el país”, aseveró.

“Aquí, lamentablemente, hay un negocio y se están descubriendo los verdaderos objetivos de Codelco“, agregó Luis Núñez. Bajo este punto, indicó que habría un supuesta intención de cerrar todas las fundiciones.

Con esto también refiere a que no creen en la promesa de buscar una nueva zona para abrir otra fundición y continuar con los trabajos.

El lado medioambiental

Una parte es todo el tema laboral y aristas que vinculan directamente a Codelco con sus trabajadores a nivel nacional, especialmente con la división Ventanas. Pero está el factor principal que motivó a que el Gobierno apoyara esta decisión y que tiene relación con el cuidado del medio ambiente.

En estos casos la contaminación es preocupante, algo que se agudizó en el último mes con los casos de intoxicación que se presentaron en las denominadas ‘zonas de sacrificio‘.

Pero en este ámbito, el presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre apela a un problema generalizado y con otros actores principales.

“Lo grave es que hay emisiones que son mucho más fuertes que lo que puede emitir una chimenea de fundición. Hoy aparecen nuevos intoxicados pese a que cumplen -Ventanas- 17 días sin trabajar”.

“Las personas que están siendo diagnosticadas por intoxicación no pueden decir qué les está afectando. El Gobierno está sin base de lo que realmente está afectando“, agregó.