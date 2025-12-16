Hombre muere tras ser baleado desde un automóvil en un camino interior de Lampa
El OS9 de Carabineros y el grupo ECOH quedaron a cargo de las pericias para esclarecer el ataque.
Durante este martes, un hombre murió luego de recibir varios disparos desde un vehículo mientras transitaba por un camino interior en la comuna de Lampa.
Revisa también:
Sin embargo, los ocupantes del automóvil escaparon en dirección desconocida tras el ataque.
En el lugar trabaja el personal especializado de Carabineros: el OS9 del Laboratorio de Criminalística y el grupo ECOH, que quedó a cargo de las diligencias.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.