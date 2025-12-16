Pareja de Coté López se encuentra en estado grave tras sufrir accidente en motocicleta

Un mensaje publicado por Coté López en sus redes sociales encendió las alarmas sobre la salud de su pareja, Lucas Lama, quien sufrió un accidente en motocicleta el pasado fin de semana.

La influencer reveló la situación con un texto que preocupó a sus seguidores. “Mi gente hermosa, no he publicado porque Lucas tuvo un accidente en moto el sábado a mediodía. Entonces en la clínica, operaciones y todo mal, así que acompañándolo”, escribió.

Pocos minutos después, la publicación fue eliminada, y hasta ahora no se han entregado más detalles sobre el estado del administrador de empresas, lo que aumenta la incertidumbre entre sus seguidores. Coté, madre de cuatro hijos, no ha compartido nuevas actualizaciones desde que borró la story.

Cabe recordar que la relación entre ambos fue confirmada públicamente hace poco más de un mes, luego de que fueran vistos juntos en distintos eventos. En ese momento, pese a las imágenes románticas, la empresaria insistía en que solo eran amigos. Más tarde, transparentó el vínculo con una fotografía en la que aparecían besándose.

Por su parte, Lucas Lama habló sobre la relación en Only Fama, donde expresó: “Yo la amo mucho, la quiero demasiado (...) Hace casi un mes que ya conozco a sus hijos, los adoro. Me llevo muy bien con toda la familia. Y está todo muy bien (...) Yo siempre me he relacionado bien con los niños chicos. Yo igual tengo dos hermanas, cuido a mi hermana menor en todo, entonces estoy supercontento”.