Dj Black fue testigo de balacera en Espacio Riesco: “Pase por medio del fuego cruzado, fue horrible”

Cuatro personas heridas dejó la balacera registrada la madrugada del pasado martes al interior del Espacio Riesco, lugar donde se llevaba a cabo la fiesta “Nikkita”.

Ciudadano ADN conversó con uno de los asistentes a este evento, Cristián Jara, mejor conocido como Dj Black, quien contó detalles de lo ocurrido en esta fiesta electrónica.

“Yo cruce la línea de fuego entre el que estaba disparando y la persona que cayó. Estuve al lado de una persona a la que le llegó un balazo y con mi señora al frente, porque justo nos retirábamos -antes de las 4.30 am -”, detalló el presentador radial.

“El compadre avanzaba disparando y mi señora se tira a uno de los VIPs y yo me tiro arriba de ella y ahí sentimos balazos (…) Te ves con un compadre disparando al frente tuyo, sientes los gritos y quedé ahí, pase por medio del fuego cruzado, fue horrible”, agregó el dj.

Pero para Jara todo es un factor de suerte, ya que explicó que de no haberse devuelto a despedirse de unos amigos en la fiesta, en donde estaba incluso Pailita, artista urbano nacional, él se hubiera encontrado frente a frente con el autor de los disparos.

Muchísima seguridad

Jara destacó que este evento tenía “muchísima seguridad”, es más, precisó que “cuando tú entras (al Espacio Riesco) te revisan entero, te revisan el auto, la maleta. Al entrar hay un protocolo de seguridad súper estricto. Nada que decir”.

Pero aún con todo este sistema de seguridad, Dj Black cree que el sujeto que disparó entró momento antes de finalizara el evento.

“Yo hablé con el DJ de la fiesta, Manuel Sagredo, y él me dijo que a las 4.30 am se supone que termina y se sacan todas las vallas para que la gente no se aglomere a la salida. Y en ese momento aprovechó de entrar la persona (que disparó), porque se aliviana un poco la seguridad”, dijo el dj.

Al ser consultados si entregaría su testimonio a la policía, Cristián Jara indicó: “No voy (hablar con Carabineros) porque no recuerdo caras, no vi quién disparaba, solo recuerdo olores y ruidos”.

“Las cosas han cambiado”

Aprovechando la instancia, Dj Black reflexionó respecto a las fiestas nocturnas en Chile, en especial las realizadas en la capital, como la ocurrida en Espacio Riesco y manifestó que “las cosas han cambiado en el carrete de Santiago”.

“Ya sabes que en una disco, sea donde sea, los VIPs van a estar ocupados no necesariamente por gente que trabaja honestamente (…) Antes se terminaba una fiesta a lo más por una pelea entre curados, y ahora lo grave es que se saca pistola“, cerró.