Presidente de Codelco y cierre de Ventanas: “Esta decisión es muy difícil, pero necesaria e impostergable”

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, emitió una carta a los trabajadores de la empresa estatal ante el cierre de la fundición Ventanas debido a los últimos episodios de contaminación en Puchuncaví y Quinteros.

En la misiva, el exministro de Energía sostiene que la decisión “no ha sido fácil”, pero que en los últimos años las medidas adoptadas en materia medioambiental “no han sido suficientes”. “Sabemos que los trabajadores y las trabajadoras de la fundición han dado lo mejor de sí para que las mejoras medioambientales de los últimos años sirvan al bien común de proteger el entorno de Puchuncaví y Quintero, y, especialmente, la salud de sus habitantes”, señaló.

“Sin embargo, todas las medidas tomadas por las autoridades, su cumplimiento por parte de la fundición y una inversión de US$ 156 millones en los últimos años no han sido suficientes. Son tres décadas en las que, a pesar de los continuos esfuerzos, no se ha logrado una solución definitiva que termine con el pesar de las 52 mil personas que viven en la zona que muchos llaman de sacrificio”, agregó.

Asimismo, Pacheco indicó que “se ha instalado que con una inversión de US$ 54 millones de dólares terminaríamos con este grave problema. Lamentablemente, no es así. Financiar esas obras sólo serviría para disminuir las emisiones y mejorar su dispersión, pero seguiríamos expuestos a nuevos peaks de gases contaminantes. Dicha inversión no garantiza terminar con nuestro aporte a la crisis ambiental de esta zona tan golpeada”.

“Quiero decir que esta decisión es y será muy difícil; para los trabajadores y trabajadoras de la fundición Ventanas implica un vuelco en su forma de vida, pero es necesaria e impostergable y la desarrollaremos de la mano de cada uno de ellos y sus familias”, prosiguió el presidente del directorio de Codelco.

Futuro de trabajadores

En la carta, Máximo Pacheco también aborda el futuro de los trabajadores de la fundición ventana. “Deseo reiterar que la decisión del directorio contempla que ninguno de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo. Seguirán siendo parte de alguna de nuestras otras divisiones si así lo desean y, si alguno prefiere postular a un plan de retiro voluntario especial, tendrá esa opción disponible”, aseguró.

“El proceso será largo. Desmantelar una fundición de las características de Ventanas demorará varios años y requerirá de mucha mano de obra. Por eso, para los contratistas también se abrirán nuevas oportunidades laborales”, prosiguió.

“No nos desentenderemos de las pequeñas y medianas empresas de Enami. Nos haremos cargo de seguir tratando dichos concentrados. Y para ello necesitamos que se modifique la Ley 19.993″, aseveró Pacheco.

Finalmente, el presidente del directorio de Codelco sostuvo que “creemos que Chile requiere construir una nueva fundición con los mejores estándares ambientales y las más modernas tecnologías existentes, para potenciar su liderazgo comercial, humano y tecnológico, y la competitividad del país”.

“Haremos todo lo que esté de nuestra parte para contribuir y viabilizar el proyecto de una nueva fundición moderna y sustentable que responda a este interés nacional“, cierra la misiva.