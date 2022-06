Padres de víctimas de “El Bestia” tras condena a presidio perpetuo: “Absolutamente nada nos puede hacer sentir un poco mejor”

El pasado jueves, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel, a Carlos Méndez González, mejor conocido como “El Bestia”, en calidad de autor por el delito consumado del femicidio de María Isabel Pavez.

Es por esto que Ciudadano ADN conversó con Lorena Zamora, madre de la víctima, quien manifestó estar “tranquila” respecto a esta sentencia.

“Como mamá he peleado tanto y por lo menos esto a mí me deja tranquila, porque la defensa había solicitado un castigo de 16 años como máximo y tenía miedo ante esto y esta condena me tranquiliza”, expresó.

“Esto también tranquiliza a los padres de Itzel Monroy (víctima mexicana de Méndez), que estuvieron muy en contacto y presente en todo esto”, agregó.

En esa línea, Zamora indicó: “Feliz no estoy, porque mi felicidad habría sido que mi hija hubiera regresado de vuelta, pero lamentablemente las cosas no son así”.

Sola con el mundo

La madre de María Isabel indicó que lo más doloroso de este proceso fue sentir la soledad del sistema judicial. “Me sentía sola con el mundo, cuando puse la denuncia por presunta desgracia, en Carabineros me dieron la tranquilidad que se iba a hacer algo, pero luego de las horas no había pasado nada”, dijo.

“Ahí, por voluntad propia me presente en PDI y no había ninguna orden de investigar y luego fui a Fiscalía, que estaba cerrada por cuarentena y me dio tanta pena, tanta impotencia que mi hija por ser mayor de edad tenía que esperar 48 horas para recién empezar hacer algo, que sentí un abandono”, complemento.

Pero Lorena Zamora detalló que las redes sociales la hicieron olvidar por un momento este abandono, ya que “mucha gente que no nos conocía se dedicó a publicar, a hacer viral la foto de mi hija y por eso llegó la televisión y de ahí en adelante las cosas funcionaron” .

En tanto, la mamá de María Isabel se refirió a su contacto con Carlos Méndez, quien participó de la búsqueda de la víctima. “Yo pude ver estos rasgos psicopáticos después, porque si tu no tienes una preparación, hay muchas cosas que no pudimos ver. Este tipo era un caballero de tomo y lomo y se demostraba así. No tenías cómo pensar que era psicópata”, precisó.

“Nada que nos pueda hacer sentir mejor”

Por su parte, Héctor Monroy, mexicano padre de Itzel Monroy, joven que fue asesinada en el sector de Aguas Calientes, por “El Bestia” en 2009, señaló que aún con esta condenada, “no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda hacer sentir un poco mejor”.

“Con la condena quedamos tranquilos, pero no aliviados, porque no seguimos sintiendo igual de tristes por la pérdida y ausencia de nuestra hija”, añadió.

Al respecto, Monroy expuso que en el caso de su hija, “nos tuvimos que mover por nuestro propios medios y la policía nos comentaba que estaba buscando, pero que no la encontraban y que la única manera de poder lograrlo era que en un futuro cometiera un ilícito, como lo hizo”.

“La esperanza regresó para nosotros hace poco más de un año, cuando supimos que el sujeto atacó a Maria Isabel y los primero días la policía chilena se puso en contacto con nosotros, lo que no hizo la policía en México y con el correr de los días y con la captura, esto incrementó nuestras esperanzas y fue un poco de bálsamo para nosotros”, sostuvo.

¿Una posible extradición?

Al ser consultado sobre la posible extradición de Carlos Méndez, “El Bestia” a México, Héctor Monroy precisó: “En este caso deberá cumplir su sentencia en Chile y después podría regresar a nuestro país”.

“Por desgracia el 2009 el delito de femicidio no existía en México y por tanto sólo fue calificado como un homicidio con agravante, esto puede alcanzar una pena de 20 a 25 años, los cuales corren desde el 2016 cuando se giró la orden de aprehensión, es decir han pasado seis años de los eventuales 20 y si el sujeto sale de Chile en 20 años, la pena en México habría prescrito de tal manera que podría quedar libre”, explicó.

“Afortunadamente no va ser así y va tener que pasar la pena en Chile y eso es lo que queremos” cerró Héctor Monroy.