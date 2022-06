Carlos Maldonado busca a través de Twitter a conductor al que le rayó el automóvil

El excandidato presidencial del Partido Radical Carlos Maldonado utilizó este jueves sus redes sociales para una curiosa búsqueda: contactar al propietario de un vehículo que fue rayado por él cuando estaba estacionado.

“Si su auto estaba estacionado en el piso -2 de la Clínica Alemana, hoy entre las 11.28 y las 12.43 horas, es un SUV con rueda de repuesto en portalón trasero, y tiene un raspón allí, fui yo”, escribió el exministro de Justicia.

Carlos Maldonado justificó el hecho señalando que se cruzó con otro automóvil y, al intentar evitarlo, realizó una maniobra que rozó el vehículo afectado. Además, dijo que no pudo esperar a que llegara el conductor debido a que iba a ver a su nieto en la sección de urgencia del recinto.

“Lo busqué al salir para dejarle un mensaje, pero ya se había ido. Si ve este tweet, contácteme por DM, para hacerme cargo del daño que le haya producido a su vehículo”, agregó Maldonado.

“Como dicen por acá, ‘Twitter haz tu magia’. Gracias”, sentenció el expresidente del PR.

Si bien aún no recibe respuesta -al menos pública- del afectado, a través de redes sociales varios usuarios lo felicitaron por tomar la iniciativa de intentar compensar a la persona dueña del vehículo dañado.

“¡Cuánta decencia! Lo felicito y agradezco. No soy la dueña del auto pero aplaudo actitudes como la suya. Espero que su nieto esté bien”, escribió una usuaria.

“Bien don Carlos, habla muy bien de usted”, señaló otro.

