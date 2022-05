En horas de este jueves se informó el deceso de la comunicadora Francisca Sandoval, la reportera que el pasado 1 de mayo recibió una bala en su cabeza mientras realizaba labores informativas en la marcha del día de los trabajadores convocada por la Central Clasista de Trabajadores. La situación significó una condena transversal al ataque por parte de las autoridades. En esa línea, la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, aseguró un acompañamiento a la familia en todo el proceso para identificar responsabilidades.

“Lamento mucho su fallecimiento, desde lo más profundo de mi corazón. Estaba previsto: claramente el nivel de daños que le generó la agresión de la que fue objeto hacía imaginar que esto iba a suceder”, dijo la autoridad de Estado. Tras lo cual, apuntó a los familiares de la comunicadora: “Lo lamento profundamente por su familia, que es una familia chilena, normal, que podría ser el padre, la madre de cualquiera de nosotros”.

“Les hago llegar a ellos nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y ellos saben bien, porque se los dije personalmente, que los vamos a acompañar y vamos a colaborar en todo lo que tenga que ver con el esclarecimiento de las responsabilidad que hay detrás del ataque artero e injustificado del cual fue objeto”, añadió la representante del Ejecutivo.

Mal social

La violencia, desde la disminución de las restricciones sanitarias, ha aumentado en el país (no así los números de delitos). La subsecretaria Oberreuter puso el foco en la sociedad como el objetivo al que apuntar: “Estamos hablando de una sociedad que tiene que avanzar desde el dolor profundo que tiene, a ser capaz de relacionarse de forma armónica y fraterna. Eso tiene todo que ver con los derechos humanos y la disposición de construir un mundo diferente que hemos heredado”.

En cuanto a los ataques a comunicadores, la autoridad garantizó “la defensa de las personas que sean agredidas de esta manera, y particularmente de los comunicadores independientes que se ven expuestos en esta agresión”.

“Como subsecretaria, me respecta el acompañamiento irrestricto a su familia y en todos los ámbitos que sean menester hacerlo para la protección de aquellos comunicadores que están haciendo sus labores que puedan ser objetos de una agresión, que debiera hacer esclarecida y castigada con mayor rigor. Esta no es la manera de resolver la situación, de ninguna manera. No puede ser una práctica que se consagre. La eliminación de otro de esa manera no es aceptable. Produce indignación. Toda mi solidaridad para su familia, gente muy comprometida, que ha tenido mucho dolor en estos días”, concluyó.