Expareja de periodista baleada en Meiggs llama a Gobierno a “cumplir con su deber y hacer justicia”

Durante la tarde de este lunes, Francisco Fernández, expareja de Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 La Victoria que fue baleada el pasado domingo en una manifestación registrada en el barrio Meiggs, llamó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a “cumplir con su deber” y hacer justicia.

Por medio de un punto de prensa en la Posta Central, establecimiento en donde la comunicadora permanece desde ayer en estado grave, Fernández expresó: “No entiendo como puede pasar que gente que está percutado disparos sea cubierta por el carro de Carabineros, a mí eso no me queda claro y a ninguna de las personas que estaban ahí”.

En esa línea, la expareja de la periodista si bien agradeció el acercamiento del Ministerio del Interior, sostuvo que le exigen “que cumplan con su deber, que acá haya justicia, que quien sea responsable pague y estamos hablando también de las autoridades públicas responsables de una marcha masiva que fue violenta y extrañamente Carabineros no actuó”.

“No tengo palabras para expresar la indignación que esto produce”, agregó Fernádez, quien reiteró: “Esperamos que el Gobierno cumpla con su deber, no estamos pidiendo nada extra o extraño, estamos exigiendo su deber. Que las responsabilidad institucionales se ejecuten y también en relación a lo penal y lo civil en relación a quien percutó este disparo vil”.

Cabe señalar que el pasado domingo el Ministerio del Interior anunció que se querellará contra quienes resulten responsables de este caso y durante la mañana de este lunes, confirmó que se realizará un investigación interna en Carabineros para esclarecer los hechos.

En tanto, durante la mañana de la presente jornada, los dos detenidos por lo hechos ocurridos en el barrio Meiggs, quedaron con arresto domiciliario total durante lo que dure la investigación.