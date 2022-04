Durante la jornada de este viernes, un grupo de diputados pertenecientes a las bancadas independientes del Partido Por la Democracia (PPD) y del Partido Comunista (PC) se reunieron con el fiscal nacional económico Ricardo Riesco para exigirle que abra una investigación ante una posible colusión en los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar, siendo el más conocido el caso del valor del aceite de cocina y que incluso causó que un grupo de clientes terminaran en una riña física para conseguirlo a menor precio en un supermercado de La Serena.

“Hemos tenido pruebas respecto de trabajadores que están en los distintos supermercados y que han visto cómo se han acumulado bodegaje con aceite, con harina y otros insumos importantes de alimentos, que nos parece súper delicado”, señaló el diputado independiente del PPD, Cristián Tapia, al medio CNN.

Los parlamentarios habrían entregado todos los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que así puedan comenzar a indagar en el alza del precio de estos alimentos.

Por su parte, la diputada del PPD Helia Molina declaró al medio anteriormente nombrado que “la justificación económica (de la solicitud de investigación), de acuerdo con los que entienden harto de economía con quienes yo he conversado, me han dicho que es desproporcionada el alza en relación a la situación global. ¿Por qué nosotros subimos más que otros países? Subimos más incluso que los países que dependen del cereal de Ucrania; del gas de Rusia, nosotros no dependemos de eso“.

Molina agregó: “Entiendo que hay factores de inflación, si no estamos negando aquello. Solamente estamos llevando una inquietud de la gente, una inquietud que a nosotros también nos afecta, de poder averiguar si acaso la proporción de las alzas corresponde exclusivamente a un factor económico de aumento de los costos de la distribución, de la materia prima, pero qué está pasando con los intermediarios”.