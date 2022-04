VIDEO | Decenas de personas arrasaron con cajas de aceite barato en un supermercado

El alza del precio del aceite en el país mantiene en alerta a la población, situación que tiene a los chilenos en la constante búsqueda de un valor más barato del producto en los supermercados.

Solo en la Región Metropolitana (RM), un litro de aceite de maravilla en los supermercados subió un 69,6% en un año, mientras que el vegetal un 62,4%. Así lo consignó recientemente la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).

Por esto, el precio de un litro de aceite actualmente se ubica alrededor de los 3 mil pesos en los establecimientos comerciales. Y es ese valor el que desató la búsqueda de aceite más barato en Chile.

Esa misma búsquedade aceite barato quedó evidenciada en un video que circula en TikTok en las últimas horas, registro que no tardó en volverse viral.

Video viral de TikTok muestra la locura por el aceite barato en Chile

La usuaria de TikTok @margaritasoto5175 fue quien publicó el siguiente registro que muestra cómo decenas de personas arrasan con cajas de aceite con un precio supuestamente más barato:

El clip no tardó en generar reacciones. Solo en TikTok, tiene más de un millón 200 mil reproducciones. Además, tiene más de 25 mil likes y supera los 4 mil comentarios.

“Aquí se puede apreciar que la gente si tiene plata, porque no creo que esa caja le cueste 5 lucas, la misma gente provoca el desabastecimiento”. “Sabrán que se puede cocinar sin aceite? 😅”. “Si nadie se alarmara el aceite no subiría. gracias a la TV”. “😂😂😂😂😂😂😂Todos ayudando a los supermercados a vender más caro 😂😂😂😂y luego se preguntan por qué todo tan caro 😂😂😂😂”. “Mañana baja el aceite y cagaron todos”. “Y después los revenden más caros”. “Con el confort pasó lo mismo la vez pasada se acuerdan??😳😳”. “La pandemia no les enseñó nada solo piensan en ellos Dios mío 🥺”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.