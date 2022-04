Un grupo de delincuentes llevó a cabo el robo de un automóvil en la comuna de Paine, hacia el sur de la región Metropolitana, tras hacerse pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho ocurrió en una casa cerca de la intersección de Cuatro Poniente con Cuatro Norte. Según relataron las víctimas afectadas, los antisociales se acercaron al hogar, con chaquetas y placas, señalaron que estaban en un procedimiento policial.

La mujer residente en el hogar señaló: “Llegaron fuera de mi casa. Llaman. Vienen vestidos de PDI: idénticos, con credencial, chaqueta, todo. Y la maleta del auto estaba abierta. Dijeron que andaban en un procedimiento”.

Por su parte, la pareja agregó: “Una de las personas se explayaba súper bien. No daba pie a pensar que fueran delincuentes. Les dice a mi polola: ‘voy a traer un lápiz’. Y me encañonaron en el estómago y en la cabeza. Me tiraron al suelo y escucho a mi polola que estaba forcejeando con uno. Dispararon. Fue un momento rápido y violento”.

El vehículo robado fue un modelo Station Wagon. Por lo pronto, Carabineros está revisando las cámaras de televigilancia, a fin de encontrar a los autores del delito.