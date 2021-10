Incendio forestal en Paine afecta a 164 hectáreas: Conaf persiste en el combate del siniestro

Un gran incendio forestal se desarrolla a esta hora en el sector de Águila Sur, en la comuna de Paine, que afecta a 164 hectáreas. La emergencia se produjo durante la jornada del sábado.

El director de Conaf Región Metropolitana, Álex Madariaga, indicó que “estamos trabajando desde ayer para poder controlar y extinguir” este siniestro.

“No bajaremos los brazos, hoy seguimos trabajando arduamente con nuestros recursos. Recordemos que estamos enfrentando un cambio climático que nos afecta fuertemente por lo que el llamado a los vecinos es a prevenir estos eventos”, sentenció.

En el lugar trabajan 3 helicópteros, 4 brigadas, 1 puesto de comando móvil, 1 Avión A y 1 ambulancia ACHS.

En su último balance, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) informó que el incendio se desarrolla sin peligro de propagación a viviendas o reserva ecológica.

Llamado a la prevención

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Emardo Hantelmann, sobrevoló la zona este domingo. Luego, hizo un llamado a la prevención de estos siniestros.

“Prácticamente el 100% de los incendios son directa o indirectamente causados por el ser humano, lo que, sin duda, representa una oportunidad para poder llamar a la responsabilidad de los vecinos, que tomar conciencia es fundamental para evitar la destrucción de nuestro bosque”, señaló la autoridad.

Agregó que “acciones básicas como no realizar fogatas en zonas prohibidas, no lanzar colillas de cigarros prendidas, no limpiar las zonas de trabajo con herramientas que lancen chispas y por supuesto no trabajar con este tipo de herramientas a las horas de mayor calor ayudan enormemente”.

“Los incendios producen daños, que son irrecuperables, la vida humana no tiene valor y los ecosistemas requieren en algunas oportunidades muchos años para recuperarse. Aún estamos a tiempo de prevenir”, sentenció.

Además, Hantelmann destacó la labor que realizan los bomberos y en especial al voluntario y cuartelero que sufrieron un accidente durante la jornada del sábado cuando se dirigían a combatir el incendio forestal en Paine.

Según informó la Onemi, una unidad de Bomberos Quilicura chocó contra un camión ¾ y un vehículo menor, en el kilómetro 45 de la Ruta 5 Sur. En total, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos los dos voluntarios antes mencionados.