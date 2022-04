A un mes del primer matrimonio igualitario: 170 parejas han celebrado su unión

A un mes de celebrarse el primer matrimonio igualitario, el Servicio de Registro Civil e Identificación informó que se han efectuado 170 ceremonias con parejas del mismo sexo en todo el país, de ellos 59% corresponde a parejas compuestas por mujeres.

La Ley 21.400, que comenzó su operatividad el 10 de marzo pasado, es un hecho histórico para la legislación de Chile ya que otorga los mismos derechos y deberes para las parejas del mismo o distinto sexo.

“El matrimonio igualitario representa un avance para los derechos humanos. Su conquista es fruto de la movilización de la sociedad civil. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos seguiremos trabajando para agilizar y facilitar procesos que permitan que todas las personas puedan acceder a ese derecho” explicó la titular de dicha cartera, Marcela Ríos.

En tanto, el director nacional (s) del Registro Civil, Jorge Núñez, informó que la región donde se han inscrito más matrimonios con parejas del mismo sexo es la Metropolitana con el 69% de ellos. Además anunció que existen 516 parejas que han reservado hora para celebrar su matrimonio civil en los próximos meses.

“El Registro Civil está muy orgulloso de ser los responsables de llevar a cabo este mandato legal que nos demuestra que todos somos iguales ante la ley. Como institución hemos trabajado arduamente para sacar adelante el proyecto en tiempo récord, con todos los cambios que implica, tanto operativos como informáticos. A un mes de su implementación monitoreamos diariamente el sistema para hacer las mejoras necesarias que signifiquen una mejor experiencia para nuestros usuarios y usuarias” explicó el director del servicio.

Reserva hora para #MatrimonioIgualitario en https://t.co/adWi8Tva8P 🌈🙌🏾

🚨Les recordamos que las parejas que ya tienen un Acuerdo de Unión Civil podrán solicitar hora para matrimonio siempre y cuando sea con la misma pareja. #AmorEsAmor pic.twitter.com/mVi5OYTYKH — Registro Civil Chile (@RegCivil_Chile) March 9, 2022

Las infaltables problemas

Por su parte, y previo a publicarse esta estadística, ADN conversó con Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales, quien manifestó que desde la agrupación le entregaron al Registro Civil, un informe con los principales problemas presentados hasta el 31 de marzo, respecto al sistema del matrimonio igualitario.

En detalle, Amor precisó qué los problemas se pueden clasificar en tres grandes grupos: falta de capacitación de funcionarios/as, problemas con el software de inscripción/reconocimiento y falta de horas.

Asimismo, se identificó que no hay horas para casarse fuera de la oficina del Registro Civil, es decir en domicilios, al igual que hay mal trato hacia las parejas del mismo sexo: “el personal se dirige de manera maleducada hacia parejas, no saben dar información o no conocen los procedimientos para reconocimiento o para celebrar un matrimonio”, indicó Amor.

En esa línea, la representante de Iguales sostuvo que “es importante recalcar que varios de estos problemas ya se estaban solucionando” y agregó que el Registro Civil “ha hecho un gran esfuerzo y mantiene su compromiso por mejorar, que es lo que a nosotros nos importa”.

“Entendemos que es una marcha blanca y que siempre hay fallas. Ahora, la reproducción de discriminación es algo inaceptable y ellos lo saben”, cerró.