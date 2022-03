Lola Melnick: “Ucrania está siendo utilizada como una marioneta en una Guerra Fría que nunca acabó”

Ciudadano ADN conversó con Lola Melnick, presentadora de televisión y modelo, quien nació en Odesa, ciudad ucraniana cuando aún era parte de la Unión Soviética y perteneciente a familia rusa, sobre su visión de la invasión del Ejército de Rusia a Ucrania.

Para iniciar, la presentadora se refirió al llamado hecho por Ucrania sobre la necesidad de corredores humanitarios para evacuar a los ciudadanos del país y expresó que “el hecho que Ucrania esté insistiendo tanto en los corredores humanitarios, ya son cuatro los intentos de evacuación en varios puntos y no han sido bien sucedidos. Justamente Rusia tomó contacto con Olaf Scholz, Canciller alemán, sobre las garantías y apoyo mayor a los corredores humanitarios, porque son intentos frustrados de evacuar a la gente, qué es lo que está pasando, quién no está queriendo que la gente salga”.

En tanto, Melnick sostuvo que este conflicto no es algo reciente y que se arrastra desde hace ocho años, debido a las intenciones independentistas de la región de Donbas en Ucrania, que incluso llevó al gobierno ucraniano a atacar esa zona, en varias ocasiones, como por ejemplo en 2014.

“Lo que a mí me hace mucho ruido y lo he dejado bastante claro, es que Ucrania con ingresos mucho menor que Rusia, logra sustentar una guerra de ocho años, de la cual antes nadie hablaba. No había derechos humanos ahí, el universo no estaba hablando sobre eso y todo el mundo estaba callado y sin embargo la guerra pasaba“, puntualizó

“No es que la gente quiera mantener el idioma ruso, sino que mantenerlo también, ya que siempre ha existido y tener un poco de derechos también, de mantener la etnia rusa, obviamente reconociendo que lo principal es el idioma ucranio y la historia ucraniana”, añadió.

Una mirada crítica de Occidente

En esa misma línea, Melnick mencionó su mirada crítica al rol de Occidente en este conflicto bélico y expuso: “Cuando la gente pregunta o me cuestiona ‘tú eres prorusa’ o ‘tú eres ucraniana, qué es lo que tú eres’, yo soy los dos, yo amo a estos dos países por igual, yo soy nacida en Ucrania en Odesa, pero al mismo tiempo, tengo etnia rusa”.

“Aquí yo culpo bastante a Occidente, yo encuentro y esta es una opinión bastante fuerte y firme que mantengo, que Ucrania está siendo utilizada como una marioneta, en una Guerra Fría que nunca acabó”, indicó.

Asimismo, Melnick se refirió a los rumores que indican que existen laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania, pero aquella información fue negada por el país americano, por medio del portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien desmintió la existencia de instalaciones de armas biológicas y químicas en Ucrania y lamentó que “hemos visto a funcionarios chinos hacerse eco de estas teorías de conspiración”.

“Es Rusia la que tiene un largo y bien documentado historial de uso de armas químicas, incluidos intentos de asesinato y envenenamiento de enemigos políticos de Putin como Alexey Navalny“, expresó Psaki.

“El gatillante es Occidente”

Continuando con la conversación, la presentadora de TV expresó el porqué ella cree que este conflicto estalló en este momento y manifestó: “Lo que creo que gatilla esto, es la presión de Occidente, donde Putin, y vuelvo a repetir, no lo apoyó para nada en esa acción, toma la decisión de invadir porque ‘yo quiero’, porque créanme que el plan de él no era invadir, él tenía otra idea”.

Melnick continuó: “Pero hay que entender la cabeza de Putin, que es como un jugador de ajedrez. Él siempre tiene un montón de jugadas, y creo que va como en la quinta. Él dice, ‘no me resultó que dejaran de golpear a Donbas, que no se metieran a OTAN’, porque OTAN son 750 bases militares repartidas en 80 países del mundo y esas bases son americanas (estadounidenses)”.

“Cuando él dice no quiero una base en la frontera conmigo, algo de razón tiene y los invito a ver una entrevista muy buena, de una profesor de la Universidad de Chicago, que explica eso, ‘a Estados Unidos le va a gustar que pongan un base militar en México’, no pues”, apuntó.

“El hecho de que Rusia no quiera que Ucrania entre a la OTAN es absolutamente comprensible, aparte que está yendo contra todos los acuerdos bélicos existentes”, complementó.

Este último punto, se contrapone a lo establecido en los acuerdos de Budapest de 1994, en donde se planteó que EE. UU., Rusia y Reino Unido debían “respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania” y “abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza“.

En cuanto a las sanciones que ha aplicado Occidente contra Rusia, tras la invasión a Ucrania, Melnick dijo: “Es irónico un poco, porque sancionan a Rusia de todos lados, casi que quieren cancelar a un país entero. Pero, por otro lado, en los electro motores no sancionan nada, continúan recibiendo esa parte de Rusia”.

La solución es la negociación

Por último, Lola Melnick al ser consultada sobre si ve alguna salida pacífica a este conflicto, esgrimió: “Zelenski ya empezó a mostrar interés en negociar, porque la única posibilidad aquí es negociar. Zelenski estaba contando con mucho más apoyo de Occidente, pero como siempre el Occidente promete mucho, pero después te deja un poco atrás”.

“Tiene que haber un acercamiento de ambas partes, ambos intereses deben ser escuchados y llegar a un consenso, somos pueblos hermanos, casi todos tenemos la misma sangre, entonces lo que tiene que haber es una buena negociación y disposición, y ojalá sin presencia de Occidente”, cerró.

Mira la entrevista completa acá: