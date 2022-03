La jornada de este jueves en la guerra entre Rusia y Ucrania está marcada por la nueva reunión entre las delegaciones de ambos países.

Esto, mientras sigue el bombardeo de las fuerzas rusas en ciudades como Mariúpol y el contingente invasor se acerca a Kiev.

***

7.21 horas. La delegación ucraniana informa que la reunión con Rusia en Turquía finalizó “sin avances para un alto el fuego”, según AFP.

El ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov aseguró que “Rusia no ha atacado a Ucrania y no tiene planes de atacar a otros países”.

***

7.04 horas. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, negó que Estados Unidos tenga instalaciones de armas biológicas y químicas en Ucrania y lamentó que “hemos visto a funcionarios chinos hacerse eco de estas teorías de conspiración”.

“Es Rusia la que tiene un largo y bien documentado historial de uso de armas químicas, incluidos intentos de asesinato y envenenamiento de enemigos políticos de Putin como Alexey Navalny“, escribió.

“Ahora que Rusia ha hecho estas afirmaciones falsas, y China aparentemente ha respaldado esta propaganda, todos deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania, o cree una operación de bandera falsa usándolas. Es un patrón claro”, añadió Psaki.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.

***

06.40 horas. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski informa que habló con el canciller alemán Olaf Scholz. Asegura que “se hizo hincapié en la importancia de aumentar apoyo para la defensa de Ucrania y la presión de las sanciones sobre Rusia”.

Además, destacó que planteó el ingreso del país a la Unión Europea.

Discussed the course of peace talks with Chancellor @OlafScholz. Stressed the importance of increasing defense support for 🇺🇦 and sanctions pressure on Russia. Raised the issue of Ukraine's membership in the EU on the eve of the informal summit of 🇪🇺 leaders.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2022