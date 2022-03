Este miércoles se dio inicio al año escolar en el país. Las autoridades del gobierno saliente coincidieron en prioridades con las de sus sucesores, esto es, el retorno a la presencialidad de los estudiantes. Sin embargo, desde el Colegio de Profesoras y Profesores hicieron un diagnóstico lapidario: en una cantidad importante de colegios no están las condiciones para el retorno físico de los jóvenes.

“Denunciamos lo que habíamos alertado: en muchos colegios de Chile no están las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas. No se pueden meter 45 estudiantes en una sala de clases”, señaló en una declaración Mario Aguilar, presidente metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores.

INICIO DE CLASES 2022: UN COMIENZO “EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE” https://t.co/xyHNmxyywf — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) March 2, 2022

En línea con lo anterior, el líder gremial comparó: “Hay aforo para cenar en un restaurante, o para ir a un cine, pero no lo hay en los colegios donde hay 45 estudiantes, donde van a estar ocho horas, que van a tener que compartir el almuerzo, ahí no hay aforo. Nos parece una tremenda incongruencia”.

En lo concreto, desde el Colegio de Profesoras y Profesores apuntaron a “suspender la jornada escolar completa hasta que no esté el país en una mejor condición sanitaria, porque la jornada escolar completa implica muchísimas horas donde los estudiantes tienen que estar juntos y almorzar juntos”.

Aguilar señaló que de parte de las autoridades ha habido una indiferencia frente a las comunidades escolares: “Seguimos preocupados por la tozudez de este gobierno, de no escuchar lo que le están planteando las comunidades escolares, los profesores y profesoras, y lo que ha planteado mucha gente: que los protocolos establecidos son insuficientes y son un tremendo riesgo”.

“Hemos comprobado en terreno, mis colegas y lo hemos visto en directo, que hay serios problemas en varios colegios de aseo, de infraestructura, reparaciones que no se hicieron, mantenciones que no se realizaron cuando corresponde. Colegios que no están en condiciones mínimas. Incluso en condiciones normales sería bastante repudiable que hubiera colegios con fecas, con baños insalubres, con un aseo inexistente, fecas de palomas, de perros, de ratones. Son cosas que hemos reportado en algunos colegios y que demuestran una negligencia de los sostenedores, pero también del ministro de Educación, que aseguró que estarían las condiciones para poder realizar las clases con total seguridad y con todas las normas de protección y eso no es así en un número muy importante de colegios”, planteó.

Por lo pronto, como facción metropolitana el gremio convocó a una asamblea para el día jueves a fin de definir los lineamientos y acciones para enfrentar esta situación. “El respeto, la dignidad con que se debe tratar a las comunidades escolares no ha estado presente lamentablemente para muchas autoridades“, concluyó el presidente.