Colegio de Profesores y retorno a clases: “Lo que más queremos es la presencialidad, pero no solo para el 20%”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, criticó el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos Educaciones creado por el Ministerio de Educación para prevenir los contagios al interior de las aulas

El presidente gremialista señaló que el manual no es aplicable a la realidad de todos los establecimientos del país y que además no indica límites de aforo. “Ocho días hábiles antes (del inicio de clases), el Ministerio hace llegar este protocolo y, obviamente, que no lo sanciona con nadie, es solamente la decisión de ellos“, señaló en conversación con ADN.

No obstante, el líder del gremio espera que “con el nuevo Gobierno, en primer lugar, tengamos una situación de diálogo para ir viendo en conjunto cómo resolvemos los problemas, porque cada realidad además es absolutamente distinta, cada contexto, cada territorio”.

“Lo que más queremos es que la presencialidad se produzca lo antes posible, en condiciones seguras, y para la totalidad de los estudiantes, no solo para el 20%“, indicó Díaz.

El gremio entregó sus propias observaciones del documento, argumentando que el Mineduc no tomó en cuenta sus recomendaciones para construir una pauta que proteja tanto a alumnos como a docentes ante el alza de contagios de coronavirus y el inicio del año escolar el próximo miércoles 2 de marzo.