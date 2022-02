Presidente Sebastián Piñera manifestó preocupación por el “afán refundacional” de la Convención Constitucional

El Presidente Sebastián Piñera abordó el proceso constituyente, manifestando su preocupación por el “ afán refundacional” de la Convención Constitucional y expresó su esperanza en que “aún estamos a tiempo de enmendar y reencontrarnos con el espíritu de la Constitución”.

En entrevista con El Mercurio, el Mandatario señaló que espera que del trabajo de los constituyentes salga una “buena” propuesta, ya que a su juicio “no tiene ningún sentido apoyar una mala Constitución”.

“La Constitución que queremos para Chile debe ser ese gran marco de unidad que permita un desarrollo integral, inclusivo, sustentable. Debe ser fruto de un gran acuerdo, defender y promover principios, igualdades y derechos. No es lo que estamos viendo. Me preocupa este afán refundacional, Chile tiene una historia, no comienza con la Convención Constitucional. Hay una actitud identitaria, todo se reduce a situaciones de personas o grupos y se olvida el bien común”, remarcó.

En ese sentido, el Presidente Piñera precisó que le parecen “riesgosas” ciertas propuestas de la Convención Constitucional de cara a una nueva Constitución.

“Es muy riesgoso debilitar la igualdad ante la ley, la autonomía e independencia del Poder Judicial, que es un contrapeso. Veo una tendencia a centralizar el poder y una descentralización territorial excesiva, que puede traducirse en una burocracia monumental. Me preocupa que se debilite la libertad de expresión, esencial para la democracia y un país libre“, detalló.

Respecto de la opción de “rechazo”, enfatizó que tenía “esperanza y fe que aún estamos a tiempo de enmendar y reencontrarnos con el espíritu de la Constitución. Como decía la presidenta del Senado, ‘una generación no puede pretender refundarlo todo’. Una Constitución no es para un momento en la historia del país o para un grupo que logra juntar transitoriamente mayorías, es para todos y con proyección en el tiempo”, sostuvo.