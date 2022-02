Corte de Apelaciones rechazó recurso de protección presentado contra la Seremi de Salud por no uso de mascarilla

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en contra de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana, que aplicó una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM, $2.743.900) a una persona que fue sorprendida sin mascarilla en la vía pública.

En el fallo, emitido por la Tercera Sala del tribunal, se consideró que el recurso de protección no es la vía para reclamar una multa sanitaria, sino que esta debe revisarse ante “el superior jerárquico, por medio de un procedimiento administrativo”.

Si bien los derechos planteados en la acción son “indubitados y no discutidos”, la infracción “puede y debe ser reclamada de la forma que corresponde a través de la Ley sobre Procedimiento Administrativo, si se cuenta con nuevos antecedentes”. En caso de la Corte de Apelaciones seguir con el proceso, “conllevaría aceptar su indebida instrumentalización (…) Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio“.

El caso rememora lo vivido por el Presidente Sebastián Piñera en diciembre de 2020, a poco de empezada la pandemia: el mandatario se autodenunció luego de haber sido sorprendido caminando sin mascarilla por la playa de Zapallar. Por dicha acción, el presidente tuvo que pagar una multa, también de 50 UTM.