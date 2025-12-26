Reo muere tras golpiza en cárcel de Arica y familia culpa a Gendarmería: institución descartó agresiones

El pasado miércoles 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, un interno de la cárcel de Arica murió tras sufrir una brutal golpiza al interior del recinto penal.

A través de un comunicado, Gendarmería lamentó lo ocurrido y detalló que la agresión se produjo “el día 17 de diciembre”.

“Aun cuando fue dado de alta en esa oportunidad, presentó una descompensación en la Unidad Penal, que obligaron su retorno al Centro Asistencial, lo que concluyó con su lamentable deceso”, agregaron.

La familia del reo acusó mediante redes sociales a funcionarios de Gendarmería por la golpiza, algo que fue descartado desde la propia institución, confirmando además el inicio de una investigación por parte de Fiscalía.

“Hasta el momento no existen antecedentes que vinculen a funcionarios de Gendarmería con este hecho, sin embargo, conforme a protocolo, se denunció lo ocurrido al Ministerio Público y se inició por parte de la Institución el respectivo sumario administrativo”, indicaron.