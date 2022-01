Ministro de Hacienda y última discusión por PGU: “Es un cambio muy importante en materia de políticas públicas para ayudar a los adultos mayores”

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se discutirá este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados. En el Senado, el gobierno logró destrabarla, incluso con exenciones que no estaban consideradas. Todo, para poder comenzar con los pagos en febrero. De este proyecto y de las pocas semanas que quedan de la actual administración conversó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en ADN Hoy.

“Hoy tenemos mayores de 65 años a 2 millones y medio de personas; a los mayores de 65 años que les va a llegar esta pensión son prácticamente 2 millones 200 mil. ¿Por qué hay 300 mil que no van a llegar? Uno, porque son del 10% de mayores ingresos; es decir, esto es para el 90% de mayor vulnerabilidad. Solamente estamos dejando al 10% de mayores ingresos arriba. Esto lo hicimos también en el IFE universal, que era para aquellos de mayor vulnerabilidad“, contó el secretario de Estado de los alcances del beneficio.

Aquellos que no entran en el beneficio son grupos como las Fuerzas Armadas, que tienen sus sistemas de pensiones especiales. Por lo pronto, se consideran también a quienes, por ejemplo, tienen 67 o 68 años y no están pensionados, sino que trabajan. “Es una transferencia universal para los mayores de 65, no necesariamente para los jubilados. Por le hecho de cumplir 65 años y ser chileno residente, va a recibir el beneficio”, aclaró Cerda.

¿Por qué el mínimo es de $185 mil? “De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, en sus últimos datos muestran que la línea de la pobreza son $185 mil. Es para que no tengamos adultos mayores que estén bajo la línea de la pobreza. Hay diputadas y diputados que nos piden más y ojalá podamos hacerlo en el futuro, pero es un cambio importante”, explicó el titular de Hacienda.

De ser aprobado en la Cámara baja, el pago comenzaría la tercera semana de febrero y llegaría de forma inmediata a un millón 400 mil personas, que son quienes están dentro del registro del Pilar Solidario. El resto, el Instituto de Previsión Social (IPS) recogerá información y los hará parte del beneficio en los próximos seis meses.

Hay también alcances en aquellos con pensión autofinanciada: “Si usted está con una pensión autofinanciada y la pensión es de hasta $630 mil, el aporte del Estado son $185 mil adicionales. Si está entre $630 mil y un millón de pesos, va declinando el aporte: por ejemplo, si nos fuéramos a una pensión autofinanciada de $700 mil, el aporte es de $150 mil; si nos vamos a una pensión de $800 mil autofinanciada, el aporte será de $100 mil. El Estado va a ir en ayuda de todas las personas dentro del 90% de mayor vulnerabilidad. Es un cambio muy importante en materia de políticas públicas para ayudar a los adultos mayores”.

El piso, entonces es de $185 mil, en todos los casos.

Financiamiento y futuro

Fue uno de los temas conflictivos del proyecto: el cómo se financia. Pero la discusión permitió considerar exenciones que “ahora decimos que sobra (financiamiento)”, aclaró el ministro Cerda.

Con todo, podría significar un gasto fiscal importante para la siguiente administración. Pero los pronósticos del encargado de la billetera estatal son optimistas: “Este año hemos crecido muy fuerte, somos uno de los países que mayor recuperación tiene en Latinoamérica y en el mundo posiblemente. Eso significa que estamos creando muchos empleos y significa que queremos entregar una posta donde el país esté en plena recuperación. Creemos que lo vamos a lograr. La política fiscal ha sido expansiva este año y lo hemos querido así para ayudar a la recuperación”.

“Queremos entregar un país que esté más normalizado, estamos en plena recuperación económica y para el próximo año esperamos que se pueda seguir creciendo. Es cierto que hay analistas que hablan de crecimiento del 1 o 2%, y nosotros creemos que podemos crecer arriba del 4%. Vemos que hay un impulso importante que traemos, que las personas tienen bastante liquidez que nos puede seguir ayudando; queremos impulsar mayor inversión pública, y esto depende de que en la medida que demos tranquilidad de buenas políticas públicas, vamos a poder seguir para adelante. Hemos tenido grados de polarización que obviamente afectan la economía y en la medida que bajemos la polarización, podemos seguir creciendo”, añadió Cerda.

La tensión entre Rusia y Estados Unidos podría tener efectos en el país, considerando la apertura de la economía chilena. Pero el ministro entregó tranquilidad: “Esto puede tener impacto en los precios de comodities o el precio del petróleo. Lo que tenemos que tener tranquilidad, que hemos visto en los últimos dos años en Chile, es que si tenemos que actuar y apoyar la economía, tenemos espalda para hacerlo. Tenemos menos ahorros porque hemos tenido que ocuparlo intensamente, pero tenemos una parte y nuestras deudas son bastante más bajas en comparación a otros países. Si necesitáramos un poco de capacidad de endeudamiento, podemos hacerlo”.