Pensión Garantizada Universal (PGU): todo lo que necesitas saber en determinante semana para el proyecto

La actual administración ha dejado en claro sus intenciones de promulgar lo antes posible la propuesta de Pensión Garantizada Universal (PGU), y también la oposición. Las últimas modificaciones en la comisión de Hacienda del Senado (donde yace la discusión) determinaron un aumento del financiamiento y con ello, un mayor gasto del Producto Interno Bruto (PIB) de un 0,95 a un 0,98.

A siete días del receso legislativo de febrero, resta que la propuesta se destrabe en la Cámara Alta, donde siguen buscando mecanismos para solventarlo. Entre eso se han considerado exenciones tributarias o nuevos impuestos.

Por lo pronto, se saben los beneficiarios y las fechas importantes, y eso es lo que te traemos a continuación.

Alcances

Hasta ahora, el beneficio llegaría al 80% de los pensionados por invalidez que pertenezcan a la población más vulnerable. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, explicó a Meganoticias que esta “es una cantidad bien gran de chilenos que tienen la pensión, pero reciben además el aporte del Estado a través del Pilar Solidario. Ese grupo antes estaba hasta el 60% de la población de menos recursos y ayer (23 de enero) aprobamos una indicación que presentó el gobierno que la amplía al 80%”.

El otro grupo beneficiario es aquel de menos de 18 años con una discapacidad física severa. “Actualmente reciben una pensión de ayuda del Estado de $77 mil, pero estaba restringido al 20% del nivel de pobreza. Esto lo aumentamos y lo llevamos a un 60%”, detalló el secretario de Estado.

A ello también se suma un aumento de la misma ayuda, llegando a los $170 mil en ayuda.

Pero los beneficiarios no excepcionales (ni invalidez ni discapacidad) deben cumplir ciertos requisitos: haber cumplido 65 años; no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población entre 65 o más años de Chile; acreditar residencia en el país en un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contando desde que el pensionado haya cumplido 20 años de edad; contar con una pensión base inferior a la pensión superior, que es de un millón de pesos.

También están los beneficiarios automáticos: quienes reciben Pensión Básica Solidaria; los pensionados con retiro programado; beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (renta vitalicia); pensionados del Instituto de Previsión Social con Aporte Previsional Solidario; los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario que reciban un monto menor al máximo ($185.000) de la PGU; y los pensionados con Aporte Previsional Solidario.

Finalmente, quienes estén en proceso de postulación pendiente al Pilar Solidario también serán considerados como beneficiarios automáticos.

¿Cuándo se discute la Pensión Garantizada Universal y qué se discutirá?

Hoy lunes 24 de enero, a las 16:00, se discutirá en una sesión extraordinaria del Senado la PGU. El tema serán los requisitos para acceder al beneficio, además de la entrega del beneficio para los menores de edad y la precisión en el financiamiento del proyecto.