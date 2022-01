“No hables por mí”: el emplazamiento de Antonia Orellana a Arturo Zúñiga por despenalización del aborto

Tras el nombramiento de Antonia Orellana, como ministra de la Mujer y Equidad de Género, a manos del Presidente electo Gabriel Boric, se viralizó un video en redes sociales, en donde se aprecia a la futura secretaria de Estado emplazando al ahora constituyente Arturo Zúñiga por la despenalización del aborto.

“Yo aborté clandestinamente por decisión y hoy soy mamá por decisión. Y te puedo decir que no sentí dolor al abortar, así que no hables por mí”, declaró la nombrada ministra, en respuesta a Zúñiga, quien minutos antes había argumentado que estaba en contra del aborto, esgrimiendo: “Yo creo que no hay ninguna mujer en el mundo que aborte sin sentir un dolor profundo”.

Tras responder a Zúñiga, Orellana agregó: ”Entiendo y está muy bien que estén en contra, está bien. Lo que estamos discutiendo no es lo que ustedes opinen personalmente, como personas que no pueden gestar, sino lo que hace el Estado y actualmente lo que hace el Estado es que penaliza y prohíbe”.

Es más, la futura titular de la Mujer y Equidad de Género sostuvo que el aborto es “una cuestión que hay que desdramatizar”, ya que “el Estado permitió el aborto en Chile desde los años 30 hasta 1989 y no era un drama social y quienes más lo promovieron fueron los salubristas públicos porque la cantidad de mujeres que murieron en abortos clandestinos era innumerable”.

Un secreto a voces

Incluso, Orellana precisó que penalizar el aborto legalmente “fue una de las últimas disposiciones de Jaime Guzmán, quien pensaba que sí a una la violaban teníamos que incluso morir con tal de dar a luz”.

“Es muy fácil decir que no se penalice, pero en la práctica cuando a uno no se le garantiza una prestación de salud, lo que tú estás haciendo es que estás remitiendo a la clandestinidad a la mujeres pobres y estás garantizando una prestación clandestina de salud a las mujeres ricas, y eso sucede y es el motivo por que Helia Molina tuvo que renunciar, por decir una verdad, que es un secreto a voces”, cerró en ese entonces la ahora nombrada Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.