Gabriel Boric se reunió con viuda del cabo Nain y familiares de víctimas de la delincuencia

El Presidente electo Gabriel Boric se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la delincuencia en la llamada “Moneda chica”, donde está el comando del Mandatario electo en la comuna de Providencia.

Entre los asistentes estaban Dayana Pereira, viuda del cabo 2º Eugenio Nain; Raúl Moya, padre de Tamara, menor asesinada en una encerrona en Huechuraba; Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana de Plaza Italia, quienes le entregaron una carta al aún diputado de Magallanes.

¿Qué le solicitaron al Presidente electo?

Los familiares de víctimas de la delincuencia le pidieron a Gabriel Boric “que los delincuentes no tengan tantos beneficios, nada de beneficios”.

Además, la agrupación reveló que harán entrega de una iniciativa popular a la Convención Constitucional, enfocada en reforzar la seguridad y disminuir la delincuencia, por lo que pidieron su apoyo.

En tanto, Dayana Pereira, viuda del cabo 2º Eugenio Nain Caniumil, quien falleció baleado en octubre de 2020 en el sector de Metrenco, en la Región de la Araucanía, se refirió al encuentro: “[Le pedí] que se haga justicia por mi marido y que Carabineros ya no esté solo. Le dije que me ayudara a hacer justicia. Que ponga un tope para que ya no haya terrorismo. Si yo pudiera, me pondría bien los pantalones y pondría ese tope”.

“Me dio un poco de esperanza. Pero también sé que no todo depende del presidente y le planteé sobre la ley Nain. Carabineros igual necesita apoyo”, cerró.

Más reuniones en La Moneda chica

Pero este martes 11 de enero y como ya es costumbre, la llamada Moneda chica recibió a otros grupos sociales, los cuales se acercaron al comando de Boric a solicitar ayuda, previo a asumir como Presidente de la República este 11 de marzo del 2022.

Durante la mañana llegó un grupo de trabajadores del Sindicato de la Empresa Mallas RGM, liderados por Pablo Araya, los que se encuentran en huelga hace 111 días. El grupo fue atendido por la asesora periodística de Boric.

Al respecto, Araya explicó que este acercamiento al comando del Presidente electo se debe “más que nada es para visibilizar la huelga que tenemos hace 111 días. Y la indolencia de nuestro empleador, que con plata que ganamos hace ocho años nos quiere pagar nuestros días de huelga”.

En esa línea, el presidente del sindicato expresó que su jefe “con su tozudez y arrogancia no quiere conversar con nosotros. De hecho, hoy vamos a volver a votar la huelga y ya se nos está complicado familiarmente, porque ya son casi cuatro meses que no recibimos sueldo”.

En cuanto a los resultados de la conversación con la asesora de Boric, Araya sostuvo que se les entregó contactos de abogados expertos en leyes laborales, con el fin de ayudar al sindicato.