Elisa Loncon y cambios en la mesa directiva de la Convención: “Si va a continuar una mujer, eso me pone contenta”

El próximo 4 de enero del 2022, la mesa directiva de la Convención Constitucional, que ha sido presidida por Elisa Loncon desde su instalación el 4 de julio del 2021, tendrá una nueva administración, por lo que la actual presidenta del organismo abordó las características que debiera tener su sucesor o sucesora.

“Me gusta cómo lo hemos hecho hasta el momento, dando pluralidad, dando la posibilidad de que todos participemos y eso es como el legado. Se continúa una nueva presidencia pero con esa historia instalada”, expresó en conversación con Emol.

Las mujeres al poder

Al ser consultada por el perfil de las candidatas a la presidencia de la mesa directiva, luego que surgieran nombres como el de Bárbara Sepúlveda, Cristina Dorador, Patricia Politzer, Beatriz Sánchez y Ramona Reyes, Elisa Loncon sostuvo que todas “son grandes mujeres candidatas, cada una tiene una potencia enorme, las abrazo a todas”.

Además declaró que “las mujeres nos hemos ganado un sitio, no es para volver atrás. Si va a continuar una mujer, eso me pone contenta. (Que sea) sorora con los movimientos sociales, con los pueblos, con el proceso, porque aquí he encontrado mujeres también no sororas. Con eso lo digo todo”, sostuvo.

El único hombre en la carrera a la presidencia

Cabe aclarar que a los nombres ya expuesto, se sumó el constituyente del pueblo Diaguita, Eric Chinga, quien el pasado martes 28 de diciembre confirmó su candidatura a la mesa directiva de la Convención Constitucional, siendo el único hombre en carrera hasta el momento.