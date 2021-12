Variante Ómicron: autoridades sanitarias informaron de 73 casos registrados en Chile

El Ministerio de Salud informó que hasta el domingo 19 de diciembre en Chile habían 73 personas contagiadas con la variante Ómicron del covid-19.

La subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, señaló que “de los 73 casos, 64 son viajeros identificados a través de estos testeos que hacemos a los pasajeros que ingresan a nuestro país. Otros ocho casos tienen un nexo con los viajeros”. El país de origen del que proviene la gran mayoría de los casos es Estados Unidos.

Por otra parte, Valenzuela detalló que para el único caso confirmado en la región Metropolitana “aún no se ha podido determinar el nexo”. No obstante ello, actualizó la información. “La paciente ha evolucionado bien y ya no se encuentra intubada”, indicó.

En Chile, las regiones que han registrado casos de contagios con la nueva variante ómicron son Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y Los Lagos.

Finalmente, la subsecretaria llamó al testeo preventivo, con o sin síntomas asociados al coronavirus. “Por el momento seguimos intensificando, tal como hemos señalado anteriormente, el testeo en las fronteras. Es fundamental que generemos una cultura de testeo (…) Es importante que lo hagan sobre todo previo a estas fiestas de fin de año”, aseguró.

Según el último balance del Minsal, las personas contagiadas con covid-19 hasta el domingo pasado eran 8.184, logrando un total de contagios de 1.792.902, de los cuales 1.740.513 se han recuperado.

La autoridad sanitaria ha puesto a disposición más de 2.300 puntos de testeo en todo Chile. Todo, en el marco de la campaña “No invites al Covid”, que apunta a una prevención eficaz frente a los contagios.