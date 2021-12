Claudio Orrego y problemas del transporte público en la segunda vuelta: “Es inaceptable, tenemos que facilitar el que la ciudadanía se pueda expresar”

Durante este domingo 19 de diciembre, en Chile se vive la segunda vuelta presidencial que enfrenta a Gabriel Boric y a José Antonio Kast, situación que no ha estado exenta de polémica, principalmente por la falta de transporte público, situación a la cual se refirió el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Al respecto el abogado sostuvo: “Queremos hacer un llamado y exigir a las empresas de transporte y locomoción colectiva que cumplan con sus contratos. Hemos recibido denuncias de distintos lugares de la Región Metropolitana, tanto de Maipú, Puente Alto y el resto de la ciudad, de escasez de buses en la vía pública”.

“Sabemos que el metro y el metrotren de Alameda-Nos son gratuitos, pero eso no es suficiente, la mayoría de la gente no tiene auto particular y por eso reiteramos el llamado al gobierno. Yo le escribí a la ministra Hutt, el gobierno tiene que fiscalizar que se cumpla lo que dijimos”, agregó.

“Tenemos que facilitar el que la ciudadanía se pueda expresar”

Es más, Orrego expuso que “nosotros dijimos el jueves que se ha detectado una disminución del transporte público en la primera vuelta. Eso es inaceptable, tenemos que facilitar el que la ciudadanía se pueda expresar. Y en esto le cabe un rol a la empresas, pero también al gobierno, que tiene que fiscalizar. A nombre de la ciudad y la región, yo le exijo a las empresas y al gobierno que hagan su trabajo y se restablezca la cantidad de buses que se requiere para que el día de hoy sea normal”.

Es más, en conversación con T13, exintendente metropolitano expuso que “no sabemos si se reforzó o no”, el plan tras la conversación con la ministra, pero afirmó que “cualquiera haya sido la planificación no funcionó”

“Esto es un hecho bastante extendido en la región. Lo que uno espera del gobierno, más que entrar polemizar con uno de los comandos, es que se diga esto es una realidad, las frecuencias es malas, vamos a hacer algo al respecto. No me sirve que la ministra nos derive a una página web para contar buses, lo que esperamos que mejore la frecuencia”, agregó el militante DC.

Es por estos problemas del transporte público, que el gobernador de RM, Claudio Orrego, llamó a “los automovilistas que ven los paraderos llenos, solidaridad. Este es un momento en el que podemos ocupar nuestros vehículos particulares, pero eso no exime ni al gobierno ni a las empresas de transporte de cumplir con su trabajo y disponibilizar estos buses para que la gente cumpla su derecho a sufragio”.

Elecciones 2021 y el cierre de un ciclo que se inició con la transición la democracia

En cuanto a las elecciones y la importancia de este balotaje, Orrego manifestó que “es muy importante, porque no solamente se cierra un ciclo en el país que se inició con la transición la democracia. Hoy tenemos dos candidatos que representan cosas muy distintas para el país.

“Si queremos que el futuro de Chile y el futuro gobierno tengan un respaldo y una legitimidad cuidada importante es fundamental que la gente se exprese, que venga a votar”, agregó.

“Hoy no hay espacio para la lata y la flojera, llegó el momento de expresarse tranquilo y pacíficamente por el futuro de Chile, así que hasta las 6 de la tarde tienen la posibilidad de votar”, cerró.