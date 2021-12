Víctor Chanfreau y querella del Servel en su contra: “Me parece ridícula, estoy seguro que se va a desestimar porque no he cometido ningún delito”

El exvocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Víctor Chanfreau se refirió respecto a la querella que anunció el Servicio Electoral, (Servel), en su contra, luego que el joven llamara a través de sus redes sociales a “esconder el carnet de un familiar o amigo facho”.

Mediante un video grabado a las afueras del edificio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual se encuentra en toma desde el 8 de julio del 2021, Chanfrau manifestó: “Quiero decir que me parece ridícula la querella. Estoy seguro que se va a desestimar porque no he cometido ningún delito. Para los que no saben, esta querella no tiene ninguna base jurídica”.

“Están ocupando el Servel para fines políticos, al igual como siempre lo ha hecho Sebastian Piñera y la derecha, a través del gobierno, ocupar las instituciones para sus intereses propios. En este caso tratando de ponerlo a la misma altura que el llamado abierto a fraude que hace Sebastián Izquierdo, que no es más que un fiel representante de la ultraderecha en este país”, agregó.

“Otro show más de la ultraderecha”

El exdirigente estudiantil expresó que esta querella “es otro show más de la ultraderecha que están asustados por perder sus privilegios. No nos dejaremos amedrentar, no es primera vez que este gobierno presenta acciones en mi contra para mantener la persecución política, al igual que lo han hecho con otro”..

“Tal como dije cuando era vocero estudiantil, no le tenemos miedo y mañana iré a votar por primera vez al igual como lo haremos miles para frenar a la ultraderecha. La ultraderecha y su candidato son un peligro para el pueblo. Somos nosotros los llamados a frenar en todos los espacios y esta querella solo demuestra una vez más lo que están dispuesto hacer contra quienes nos manifestamos contra sus privilegios”.

“Aquí estamos y seguimos en la toma del INDH, exigiendo libertad, justicia y reparación y mañana cerrarle una de las tantas puertas a Kast. Porque en conjunto con el pueblo seguiremos luchando hasta conseguir la dignidad”, finalizó Víctor Chanfreau.

La querella del Servel: los antecedenetes

Cabe recordar que durante este sábado, el presidente del Servel, Andrés Tagle anunció que interpondrán una querella contra el exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau.

Esto luego de que el exdirigente estudiantil llamara a través de sus redes sociales a “esconder el carnet de un familiar o amigo facho”. Al respecto, Tagle afirmó para Tele 13 que “en el caso de Víctor Chanfreau, el Servel también va a presentar una querella, en este caso por el delito del artículo 149 número 8, de la ley 18.700″.

“Este artículo establece que ‘toda persona que impida a un elector ejercer su derecho’, en este caso privándolo de la cédula de identidad, que es el llamado que hace Chanfreau, obviamente en un delito que tiene penas de presidio“, agregó.