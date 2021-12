Maite Estay, nueva presidenta de la FEUC: “debemos construir una UC que sea más feminista”

Salió de cuarto medio de un colegio particular subvencionado de Puente Alto, comuna donde aún hoy vive. No come animales, milita en una organización de izquierda, es feminista y estudia ingeniería con gratuidad. Esa es solo una parte de lo que define a Maite Estay, la flamante nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC.

Este miércoles, Maite Estay llegó al máximo cargo de representación estudiantil en una casa de estudios históricamente ligada a la derecha y las ideas más bien conservadoras que progresistas. Sobre ese escenario, incluso, según contó en entrevista con ADN.cl, su color de piel ha sido motivo de discriminación en las salas de clase.

—¿Cómo ha influido tu origen y formación, antes de la universidad, en este mismo proceso político?

“De donde vengo no es un lugar privilegiado, sino de mucha desigualdad: lo vi en el colegio y lo vi entre mis vecinos. Era difícil al entrar a la universidad y decir que vivía en Puente Alto sin que alguien te discriminara, o ser mujer, o ser morena en una carrera que es muy machista también, como es ingeniería. Me topé con comentarios incluso racistas, pero que me sirvieron de impulso para buscar mi espacio y eso fue junto a Feministas Ingeniería UC, la Nueva Acción Universitaria y que hoy lo tomo como una responsabilidad de que nuestra universidad sea un espacio seguro para nuestres compañeres que entren a estudiar acá”, dijo a modo de presentación la nueva líder de la FEUC.

—Uno de los desafíos que tendrán está en la relación con la planta docente de la Universidad Católica, con una postura conservadora, al menos desde la rectoría. ¿Cuáles son los desafíos para esas relaciones?

“Nosotres (el NAU) también ganamos la consejería superior, con Florencia Vildósola, que es la encargada de llevar las luchas académicas de la universidad y que esperamos hacerlo en conjunto. Para eso se nos viene una misión súper importante de poder generar espacios seguros para todas, todos y todes”.

En ese sentido, sabemos que muchos espacios luchan por la libertad de cátedra, pero esa libertad de cátedra esconde muchos abusos y discriminaciones. Por ejemplo, un profesor nos mandó a trabajar al McDonald para poder pagar nuestro micrófono o cámara, y así muchas cosas. Debemos trabajar por una verdadera libertad de cátedra que no sea discriminatoria, que sea segura, y sobre todo debemos empezar a construir una UC que sea más feminista”.

—¿Tolerancia cero para casos de abuso, acoso o discriminación machista para estudiantes y profesores?

“Definitivamente”

—¿Cómo implementarán eso desde la FEUC?

“Lo primero que tenemos en mente es que nuestra universidad firme un compromiso de ‘no más discriminación en la UC’, que vaya tanto para mujeres y disidencias de la universidad, y luego conversar soluciones y propuestas para que nuestra institución se haga cargo de poder otorgarnos un espacio seguro. Las soluciones no necesariamente deben venir del estudiantado, sino precisamente de la propia institución, que nos recibe para optar al derecho a la educación, pero que no es el mismo para todes. Pero es necesario que se firme ese compromiso para trabajar con estudiantes y profesores”.

—¿Cuáles serán las demandas estudiantiles que promoverán, ya pensando a nivel nacional, y considerando el proceso constituyente, además de la inminente segunda vuelta presidencial?

“Estamos en un momento histórico y tenemos que hacernos parte de este. Desde nuestro rol como estudiantes y como Universidad Católica queremos llevar nuestras propuestas por una educación pública, gratuidad, de calidad y no sexista. Esas serían nuestras principales demandas: el respeto a las disidencias, a las mujeres, un país más feminista y una universidad más feminista, con respeto a todes”.