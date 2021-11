ONU Mujeres por día Contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres: “Una de cada cuatro mujeres se sienten menos seguras en el hogar”

Este jueves 25 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre se llevará a cabo una campaña contra la eliminación de la violencia hacia la mujer. La iniciativa es global y una de las organizaciones promotoras es la Organización para las Naciones Unidas (ONU). De ello dio cuenta María Inés Salamanca, de ONU Mujeres Chile, en conversación con ADN Hoy.

“Este día internacional estamos haciendo un llamado con sentido de urgencia a poner fin la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto debería ser una prioridad en todos los cambios que se están viviendo como sociedad y también los que se están sucediendo en Chile“, planteó de entrada la representante nacional del organismo mundial. Sus declaraciones tuvieron como contexto la elección del otrora representante del Partido Republicano y recientemente electo diputado de la república, Johannes Kaiser, quien cuestionó pública y abiertamente el derecho a voto de las mujeres.

Según informó Salamanca, “el contexto de la pandemia ha sido invisibilizado este flagelo, pero al mismo tiempo hay un aumento de los casos de violencia contra las mujeres en el contexto de pandemia: una de cada cuatro mujeres se sienten menos seguras en el hogar por los conflictos que están sucediendo en la interna. La presión por dificultades socioeconómicas ha ido aumentando la sensación de inseguridad. 21% de las mujeres han señalado maltrato físico, por ejemplo”.

Para concientizar de esta campaña y del problema mismo que significa la violencia contra las mujeres, se iluminarán de color naranja distintos monumentos en el país: ya se llevó a cabo la intervención sobre un moai, en Isla de Pascua, y se espera que en los próximos días ocurra lo mismo con la Torre Entel, el edificio Costanera y el centro cultural Gabriela Mistral (GAM).

Leyes

Uno de los puntos a trabajar, a juicio de María Inés Salamanca, está en el ámbito legislativo: “desde el año 2017 está en el Congreso la ley por la vía libre de violencia. Esperamos que con el nuevo Congreso se pueda avanzar con una ley que reconozcan todas las formas de violencia, pero también algo muy importante: que los presupuestos nacionales, destinara mucho más recurso a todas las políticas de género, pero particularmente a la violencia”.

Existe un efecto colateral en el trabajo dentro del Congreso y sus consecuencias en la sociedad, más allá de la acción punitiva propia: “cuando abordamos las desigualdades de género, destinamos recursos, existen programas efectivos para reducir estas desigualdades, estamos directamente empoderando a las mujeres, reduciendo desigualdades y previniendo violencia. Las violencias son manifestaciones claras de las desigualdades y el femicidio es el desenlace final”, dijo Salamanca.

Finalmente, hay un dato aún más escabroso: 32% de las niñas entre 12 y 14 años recibió algún tipo de petición sexual o de fotografías íntimas sin que quisiera hacerlo. La cifra aumenta a 47% en adolescentes entre 15 y 18 años. Eso, en el ámbito digital.

“Ese es un tipo de violencia donde no tenemos ámbito regulatorio y tenemos que incorporarlo. No basta con una ley que reconozca el espacio doméstico. Esta es una de ellas que no tiene espacio regulatorio y avanza a una velocidad que no estamos pudiendo abordar. Ese es uno de los temas que necesitamos”, concluyó la representante de ONU Mujeres en Chile.