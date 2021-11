Las declaraciones de Rojas Vade sobre su falso cáncer: reconoció que se puso catéteres para aparentar tratamiento médico

Casi tres meses han pasado desde que el ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, más conocido como “Pelao Vade”, admitiera a través de su cuenta de Instagram que no padece cáncer, tal como lo había mostrado durante los últimos dos años, específicamente desde que se hizo conocido en el marco del estallido social.

Tras acusaciones y una ola de críticas del mundo político y en redes sociales, el ex convencional decidió dar un paso al costado en su cargo para enfrentar a la justicia, luego de que el Ministerio Público informaron que la denuncia de la Convención Constitucional fuera recepcionada, iniciando así una investigación por posible ilícito de perjurio.

Pasaron las semanas, y los interrogatorios comenzaron por parte de la PDI en la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quienes no solo intentan averiguar el posible delito de perjurio, sino que además la recaudación ilegal de dinero en rifas y colectas.

El dinero de la la rifa de Rojas Vade

En ello, El Mercurio, y publicado por Emol, reveló parte de las declaraciones de Rodrigo Rojas Vade, donde el constitucional intentó explicar su falso diagnóstico médico de cáncer. “Respecto a lo que se me consulta sobre mi apariencia física, debo señalar que se debe a una decisión personal que traigo desde el año 2003 y no tiene relación con darle más sustento a mi supuesta enfermedad”, sostuvo.

“Sin embargo, respecto al uso de catéteres puedo señalar que fueron puestos por mí con la finalidad de aparentar un supuesto proceso de tratamiento médico relacionado con mi supuesto cáncer. A su consulta sobre la participación en agrupaciones relacionadas con pacientes oncológicos, debo señalar que nunca he participado en alguna de ellas”, argumentó el hoy ex convencional.

Respecto a la recaudación de dinero por su supuesta enfermedad, Rojas Vade sostuvo que “puedo señalar que solo realicé una rifa y fue acá en la ciudad de Santiago, la cual fue promocionada a través de mis cuentas de Instagram y Facebook, actividad en la cual fui apoyado por mi hermana”.

Agregando que “mi hermana me apoyó en la publicación y promoción en redes sociales y en la venta de los números. En relación al dinero recaudado, debo señalar que fue un monto aproximado de $13 millones, dinero que recibí en mi cuenta corriente del Banco Itaú, N° 210236370 y que destiné en su gran mayoría al pago de mis tratamientos”, expuso ante la PDI.

“Estoy pagando las consecuencias”

En medio de la investigación, a Rodrigo Rojas Vade se le solicitó el acceso voluntario a sus cuentas bancarias por parte de la PDI, algo a lo que el ex convencional se negó. “Debo indicar que no la proporcionaré, así como tampoco deseo autorizar la obtención de información relacionada con fichas clínicas y tratamientos que no haya proporcionado voluntariamente”, esgrime su declaración.

“Entiendo y lamento todo el dolor que he generado, sobre todo las personas que tienen o tuvieron cáncer, sus familias, quienes me apoyaron, y todas las personas que se han visto afectadas por haber escondido mi diagnóstico”, partió aseverando en sus disculpas.

Finalmente, Rojas Vade expresó que “fue un error muy grave y estoy pagando las consecuencias. Mostré a todo el país mi situación de salud con un diagnóstico distinto, mucho antes de que fuera candidato a Convencional y solo se organizó la rifa cuando me quedé sin trabajo”.