Rodrigo Rojas Vade reconoció que no tiene cáncer: “Ya no puedo ni quiero sostener esto”

Durante esta jornada, el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, más conocido como “Pelao Vade”, admitió a través de su cuenta de Instagram que no padece cáncer, tal como lo había mostrado durante los últimos dos años, específicamente desde que se hizo conocido en el marco del estallido social.

Minutos después de su publicación, La Tercera publicó un reportaje en la que aseveran haber “confrontado” al representante de La Lista del Pueblo, ya que descubrieron -entre otros antecedentes- que Rojas Vade no figuraba en el sistema público con la leucemia que decía tener.

A esto se suman otros detalles, como las averiguaciones realizadas sobre un supuesto viaje a Barcelona, la deuda que tuvo por su tratamiento y el aparecer en medio de la “primera línea” con el catéter de la “quimioterapia” a la vista, citando expertos que señalaron los peligros en torno a posibles infecciones.

“Buenas tardes a todas, todos y todes, quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, comenzó diciendo el constituyente, sin hacer mención del tipo de enfermedad.

Luego, relató que “cuando tenia 29 años, me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país, en ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal visto”.

En esa línea, Rodrigo Rojas Vade afirmó que “desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capaz de afrentar esto con honestidad y decir la verdad de mi diagnóstico. Diciendo que mi enfermedad era cáncer y no la enfermedad que realmente tengo hasta el día de hoy”.

En el reportaje de La Tercera, consultado sobre si le gustaría pedir perdón a sus votantes, el constituyente señaló que “sí. Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención“.